Российские войска начали запускать ракеты Х-35 по Украине: что о них известно

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, по своим характеристикам Х-35 похожа на ракету Х-59, поэтому ее реально сбивать.

Во время ударов по Украине оккупанты начали запускать новые типы ракет Х-35, Х-59 и Х-31. Об этом сообщил представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, ракета Х-35 не является новой разработкой в РФ. Их используют с начала полномасштабной войны и по характеристикам она похожа на Х-59.

"Х-35 — это не новая ракета, она унифицирована, может запускаться с кораблей, вертолетов, самолетов и противокорабельных комплексов. Это дозвуковая ракета, которую россияне применяют все полномасштабное вторжение, она похожа по характеристикам на Х-59", — сказал Игнат.

Также он отметил, что войска РФ не стали больше бить баллистическими ракетами или ракетами с С-300 или С-400. Баллистику в Украине может сбивать только ЗРК Patriot и SAMP/T.

Х-35 — это советская/российская крылатая противокорабельная ракета. Оккупанты применяют их с различных платформ. Боеприпас поступил на вооружение в 1999 году. В зависимости от версии ракеты дальность может составлять от 120 до 300 км. Скорость полета составляет 800-900 км/ч. Масса боевой части составляет 145 кг.

Напомним, 29 октября в Воздушных силах заявили о готовности к новым атакам РФ. Оккупанты могут готовить к новым массированным ударам.

2 сентября в Воздушных силах объяснили, чем особенны ракеты AMRAAM для систем ПВО.