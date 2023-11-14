"Даже тебе докажем, плешивый": экс-наемник ЧВК "Вагнер" пригрозил Путину (видео)

Бывший "вагнеровец" частично потерял зрение на войне в Украине, а теперь не имеет ни пенсии, ни работы. Мужчина требует от Путина, чтобы тот разобрался с врачами и силовиками, иначе наемники ЧВК покажут, какие они есть на самом деле.

Уволенный из рядов ЧВК "Вагнер" россиянин записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В обращении россиянин жалуется, что Россия не платит ему пенсию. Также обозвал Путина и пригрозил, что "вагнеровцы" еще покажут свою силу. Экс-советник министра МВД Антон Геращенко разместил видеообращение в Telegram-канале.

На видео, опубликованном Геращенко, россиянин с обнаженным торсом стоит на фоне белых штор и прикрывается ниже пояса черным флагом ЧВК "Вагнер". Говорит Путину, что пошел на войну из тюрьмы, чтобы "защищать вашу страну, вашу родину, тех, кто голосовал за вас".

Между тем сейчас эта страна ему "ничего не предоставила". Указывает, что на войне с украинцами получил ранение, потерял один глаз, а другой прооперировали. При этом соотечественники не "выдают пенсию и не берут на работу". Просит, чтобы к "настоящим мужчинам из ЧВК Вагнер" отнеслись так, как "вагнеровцы отнеслись к вам".

Россиянин заверил, что он и другие наемники "защищали" Красноярский край и всю Россию от тех, кто "на нее шел". Теперь пришла очередь Путина: он должен разобраться с медициной и силовиками. "Вагнеровец" уверен, что "они искупили свою вину". Если же глава Кремля не выполнит просьбу, то ЧВК "Вагнер" покажет свою силу.

"Любому мы докажем, даже тебе, плешивый, что мы — респект и уважуха, вагнер", — сказал россиянин Путину.

Отметим, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин нанял на войну в Украине несколько десятков тысяч заключенных из российских колоний. При этом уверял, что их отпустят на свободу, если они будут воевать в течение шести месяцев и выживут. Тем временем разведка Британии подсчитала, что до демобилизации не дожило 40 тыс. зэков.

В июне 2023 года Пригожин совершил мятеж против Кремля: захватил штаб командования на юге РФ и двинулся на Москву с несколькими тысячами наемников. После этого его удалось убедить прекратить сопротивление. Однако через два месяца Пригожин и другие командиры "Вагнера" погибли в авиакатастрофе. Между тем наемников или освобождали, или добавляли в подразделения ВС РФ или Росгвардию.

14 ноября роСМИ рассказали об одном из экс-зеков, который пошел воевать в Украину — о Сергее Хаджикурбанове, убившего оппозиционную журналистку Анну Политковскую. Россиянин воюет меньше года, но увольняться не планирует, зато делает военную карьеру.

Другие же экс-зеки делают иначе — сдаются в плен ВСУ и соглашаются воевать против РФ в составе "Российского добровольческого корпуса".

Напоминаем, издание The New York Times исследовало, как в РФ пополняют потери живой силы на войне в Украине. Расследование показало, что в ряды ВС РФ приглашают бывших наемников ЧВК "Вагнер": за них даже идет конкуренция.