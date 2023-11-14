"Есть план": Ермак в США назвал необходимые пункты для скорейшей победы Украины в войне

По словам руководителя Офиса президента, в настоящее среди приоритетов Украины — развитие оборонной промышленности Украины и развертывание собственного производства вооружений.

У Украины есть план достижения победы в войне с РФ, но в настоящее время ВСУ требуется усиление в вооружении, внедрение новых систем ПВО для защиты от воздушных атак со стороны оккупантов. Также важно и применение дополнительных санкций в отношении России. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Институте Гадсона в Вашингтоне, передает Укринформ.

По его словам, президент Владимир Зеленский имеет четкий план, включающий в себя приоритеты в развитии оборонной промышленности Украины и развертывание собственного производства вооружений. Тем не менее, по словам Ермака, в настоящее время Украине требуется дополнительное вооружение.

Ермак подчеркнул, что Россия по-прежнему обладает преимуществом в воздушных силах и способна производить ракеты, несмотря на санкции, введенные в ее отношении. Кроме того, отмечается, что Россия осуществляет закупку иранских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и северокорейских снарядов.

"Итак, необходимо ввести больше рестрикций против них. И особенно нам нужны системы противовоздушной обороны", — подчеркнул руководитель ОП.

Он также подчеркнул, что верхушка в Кремле "зациклена на реванше за холодную войну". И в современном мире, построенном на партнерстве и консенсусе интересов, у России нет конкурентных преимуществ.

"Очаги нестабильности будут возникать по всему миру, пока Украина не победит. Поэтому это — не только в наших стратегических интересах, это также в интересах Соединенных Штатов", — добавил Ермак.

Отмечено, что в настоящее время никто не может позволить себе расслабиться. По его словам, если Украине удастся выдержать испытание и одержать победу, это также будет означать устойчивость мирового порядка, основанного на правилах.

"Мы твердо настроены восстановить суверенитет Украины над всей международно признанной территорией", – заявил руководитель ОП.

Также отмечено, что для восстановления Украины после разрушительной войны необходимо установить "надежный зонт" поддержки. По его мнению, это позволит восстановить функционирование одного из аэропортов Украины.

Руководитель ОПУ также заверил, что Украина продолжает реформирование, несмотря на войну, и это требует больших усилий и финансовых вливаний. В этой связи он подчеркнул, что часть усилий по обороне и обновлению Украины можно было бы обеспечить за счет российских активов.

Фокус также писал, что, по словам руководителя Офиса президента Андрей Ермак, между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным продолжается постоянный диалог относительно действий во время войны с Россией. Позиция у них единая.