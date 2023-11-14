Убийство Татарского: росСМИ рассказали, сколько Украина "заплатила" Дарье Треповой

Журналисты утверждают, что что работа на Украине была единственным источником доходов у девушки, а полученные деньги она тратила на одежду и аренду жилья.

За убийство Владлена Татарского Дарье Треповой суммарно заплатили 195 тысяч российских рублей (77 231 грн). Деньги перечислялись из Украины. Об этом пишет российское издание Mash.

По информации СМИ, все переводы шли через сервис Binance на личный криптокошелек девушки, который та якобы специально открыла для финансовых отношений с кураторами. После получения биткоинов Трепова конвертировала их в рубли и бросала себе на личную банковскую карточку. Всего с декабря 2022-го до конца марта 2023-го ей перечислили в конвертации на российские рубли 195 тысяч.

Сообщается, что полученные деньги Дарья Трепова тратила на одежду, аренду жилья в Санкт-Петербурге и Москве, на мобильные телефоны с "левыми" номерами, поездки в Киев и одну из лекций Татарского.

Также Mash пишет, что работа на Украине была единственным источником доходов у девушки, а Трепова в своих соцсетях зачем-то демонстрировала свою занятость на "работе" и сетовала на якобы большую загруженность.

Напомним, 2 апреля, в Санкт-Петербурге в кафе "Street food bar" прогремел взрыв. В результате инцидента погиб военкор и пропагандист Владлен Татарский, который проводил в заведении творческий вечер.

3 апреля в РФ силовики задержали подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову, которая вручила ему "золотой бюст". Российские журналисты утверждают, что Трепова была в квартире на севере Петербурга, а убийство пропагандиста она планировала заранее.