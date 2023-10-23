Убийство Дугиной и Татарского устроили сотрудники СБУ со связями в ЦРУ, — WP

По данным СМИ, в операциях участвовали элитные группы украинских оперативников, сформированные, обученные и оснащенные в тесном партнерстве с ЦРУ.

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Российских пропагандистов — дочь российского националиста Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского помогли убить сотрудники СБУ. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, в операциях участвовали элитные группы украинских оперативников, сформированные, обученные и оснащенные в тесном партнерстве с ЦРУ.

"Начиная с 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить советские службы Украины в мощных союзников против Москвы. Агентство обеспечило Украину передовыми системами наблюдения, обучало новобранцев на объектах в Украине, а также в США, построило новые штаб-квартиры для отделов украинской военной разведки и обменивалось разведданными в масштабе, который невозможно было представить до того, как Россия незаконно аннексировала Крым", — пишет издание.

С начала войны СБУ и ГУР ликвидировали десятки российских чиновников

Источники The Washington Post подчеркнули, что ЦРУ не участвует в целенаправленных операциях СБУ, его работа больше сосредоточена на укреплении способности этих служб собирать разведывательные данные об опасном противнике.

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Смерть Дарьи Дугиной: спецслужбы США увидели украинский след, – СМИ

Взрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, по информации источников издания, в Киеве якобы называют "ликвидациями", как оружия войны. За последние 20 месяцев СБУ и ГУР ликвидировали десятки российских чиновников на оккупированных территориях, украинских коллаборационистов, военных офицеров за линией фронта и известных сторонников войны внутри России. По словам украинских и западных официальных лиц, среди убитых — бывший командир российской подводной лодки, который бегал в парке в южном российском городе Краснодар, и военный блогер Владлен Татарский.

"Приверженность Украины к смертоносным операциям осложнила ее сотрудничество с ЦРУ, вызывая беспокойство относительно соучастия агентства и вызывая беспокойство среди некоторых должностных лиц в Киеве и Вашингтоне", — пишет The Washington Post.

В американской разведке говорят, что наблюдают в Украине зарождение так называемого украинского Моссада, и что умение Украины в таких операциях "несет риски для России".

"Если разведывательные операции Украины станут еще более смелыми — например, против россиян в третьих странах — вы можете себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и стать серьезным противоречием с более широкими стратегическими целями Украины", — сказал чиновник, который давал комментарий изданию.

Компоненты для бомбы в переноске для кота

По данным СМИ, компоненты бомбы для Дугиной удалось провести через границу, спрятав их в клетке для кошки в захламленной машине, в которой были мать и ее 12-летняя дочь. В ящике для кота украинские оперативники якобы установили скрытый отсек, куда положили запчасти для взрывного устройства.

Взрыв автомобиля, в результате которого в прошлом году погибла Дугина, издание выделяет как один из самых экстремальных случаев смертельной мести — тот, который был направлен не только на некомбатанта, но и гражданскую молодую женщину.

ФСБ обвинила в убийстве 42-летнюю Наталью Вовк, которая въехала в Россию из Эстонии в июле, сняла квартиру в том же комплексе, что и Дугина, и неделями якобы вела наблюдение за Дугиной. А потом намеревалась с дочкой вернуться в Эстонию.

Украинские власти заявили, что Вовк была мотивирована войной РФ против Украины и осадой Мариуполя.

Нападение имело целью убить Дугина, когда он и его дочь уезжали с культурного фестиваля, где провоенный идеолог, которого иногда называют "мозгом Путина", выступал с лекцией. Ожидалось, что они будут путешествовать вместе, но Дугин сел в другой автомобиль. Волк также была на фестивале, сообщает ФСБ.

"Украина здесь не имеет никакого отношения, потому что мы не преступное государство, как Россия, и не террористическое", — заявил тогда советник главы ОП Михаил Подоляк.

Однако в последних интервью в Киеве официальные лица признали, что эти отрицания были ложными. Они подтвердили, что СБУ спланировала и осуществила операцию, и заявили, что, хотя Дугин мог быть главной мишенью, его дочь — также активная сторонница вторжения — не была невинной жертвой.

"Она дочь отца российской пропаганды", — сказал представитель службы безопасности. Подрыв автомобиля и другие операции в России — это "про нарратив", который показывает врагам Украины, что "наказание неизбежно даже для тех, кто считает себя неприкасаемым

Сотрудники СБУ и ГУР описывают расширение своих оперативных функций как следствие чрезвычайных обстоятельств.

Все объекты, по которым СБУ ударила, являются абсолютно законными", — заявил директор ведомства Василий Малюк в заявлении, переданном The Post.

В заявлении конкретно не говорится о целенаправленных убийствах, но Малюк, который встречался с высшими должностными лицами ЦРУ и другими представителями США в Вашингтоне в прошлом месяце, сказал, что Украина "делает все, чтобы гарантировать, что справедливое наказание "настигнет" всех предателей, военных преступников и коллаборационистов".