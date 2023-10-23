Вбивство Дугіної і Татарського влаштували співробітники СБУ із зв'язками в ЦРУ, - WP

За даними ЗМІ, у операціях брали участь елітні групи українських оперативників, сформовані, навчені та оснащені в тісному партнерстві з ЦРУ.

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Російських пропагандистів — доньку російського націоналіста Дар'ю Дугіну та військкора Владлена Татарського допомогли вбити співробітники СБУ. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на свої джерела.

За даними ЗМІ, у операціях брали участь елітні групи українських оперативників, сформовані, навчені та оснащені в тісному партнерстві з ЦРУ .

"Починаючи з 2015 року ЦРУ витратило десятки мільйонів доларів, щоб перетворити радянські служби України на потужних союзників проти Москви. Агентство забезпечило Україну передовими системами спостереження, навчало новобранців на об’єктах в Україні, а також у США, побудувало нові штаб-квартири для відділів української військової розвідки та обмінювалося розвідданими в масштабі, який неможливо було уявити до того, як Росія незаконно анексувала Крим", — пише видання.

З початку війни СБУ та ГУР ліквідували десятки російських посадовців

Джерела The Washington Post підкреслили, що ЦРУ не бере участі в цілеспрямованих операціях СБУ, його робота більше зосереджена на зміцненні здатності цих служб збирати розвідувальні дані про небезпечного противника.

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Смерть Дар'ї Дугіної: спецслужби США побачили український слід, – ЗМІ

Вибух автомобіля, в результаті якого загинула Дар'я Дугіна, за інформацією джерел видання, в Києві нібито називають "ліквідаціями", як зброї війни. За останні 20 місяців СБУ та ГУР ліквідували десятки російських посадовців на окупованих територіях, українських колаборантів, військових офіцерів за лінією фронту та відомих прихильників війни всередині Росії. За словами українських і західних офіційних осіб, серед убитих – колишній командир російського підводного човна, який бігав у парку в південному російському місті Краснодар, і військовий блогер Владлен Татарський.

"Прихильність України до смертоносних операцій ускладнила її співпрацю з ЦРУ, викликаючи занепокоєння щодо співучасті агентства та викликаючи занепокоєння серед деяких посадовців у Києві та Вашингтоні", — пише The Washington Post.

В американській розвідці говорять, що спостерігають в Україні зародження так званого українського Моссаду, і що вміння України в таких операціях "несе ризики для Росії".

"Якщо розвідувальні операції України стануть ще сміливішими — наприклад, проти росіян у третіх країнах — ви можете собі уявити, як це може спричинити розбіжності з партнерами та стати серйозним протиріччям із ширшими стратегічними цілями України", — сказав чиновник, який давав коментар виданню.

Компоненти для бомби у переносці для кота

За даними ЗМІ, компоненти бомби для Дугіної вдалося провести через кордон, сховавши їх у клітці для кішки в захаращеній машині, в якій були мати та її 12-річна дочка. В ящику для кота українські оперативники нібито встановили прихований відсік, куди поклали запчастини для вибухового пристрою.

Вибух автомобіля, в результаті якого минулого року загинула Дугіна, видання виокремлює як один із найбільш екстремальних випадків смертельної помсти — той, який був спрямований не лише на некомбатанта, а й цивільну молоду жінку.

ФСБ звинуватила у вбивстві 42-річну Наталію Вовк, яка в’їхала в Росію з Естонії в липні, зняла квартиру в тому ж комплексі, що й Дугіна, і тижнями нібито вела спостереження за Дугіною. А потім мала намір з донькою повернутися в Естонію.

Українська влада заявила, що Вовк була мотивована війною РФ проти України та обологою Маріуполя.

Напад мав на меті вбити Дугіна, коли він і його дочка від’їжджали з культурного фестивалю, де провоєнний ідеолог, якого іноді називають "мозком Путіна", виступав з лекцією. Очікувалося, що вони подорожуватимуть разом, але Дугін сів у інший автомобіль. Вовк також була на фестивалі, повідомляє ФСБ.

"Україна тут не має жодного відношення, тому що ми не злочинна держава, як Росія, і не терористична", — заявив тоді радник голови ОП Михайло Подоляк.

Однак в останніх інтерв'ю в Києві офіційні особи визнали, що ці заперечення були неправдивими. Вони підтвердили, що СБУ спланувала та здійснила операцію, і заявили, що, хоча Дугін міг бути головною мішенню, його дочка — також активна прихильниця вторгнення — не була невинною жертвою.

"Вона донька батька російської пропаганди", — сказав представник служби безпеки. Підрив автомобіля та інші операції в Росії – це "про наратив", який показує ворогам України, що "покарання неминуче навіть для тих, хто вважає себе недоторканнимʼ

Співробітники СБУ та ГУР описують розширення своїх оперативних функцій як наслідок надзвичайних обставин.

Усі об’єкти, по яких СБУ вдарила, є абсолютно законними", – заявив директор відомства Василь Малюк у заяві, переданій The Post.

У заяві конкретно не йдеться про цілеспрямовані вбивства, але Малюк, який зустрічався з вищими посадовцями ЦРУ та іншими представниками США у Вашингтоні минулого місяця, сказав, що Україна "робить усе, щоб гарантувати, що справедливе покарання "наздожене" всіх зрадників, військових злочинців і колаборантів".