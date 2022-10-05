Смерть Дар'ї Дугіної: спецслужби США побачили український слід, – ЗМІ

Американські спецслужби, як зазначили журналісти, застерігають Україну від небезпечного авантюризму. Такі атаки спровокують Москву на вбивства топчиновників у Києві, впевнені у Вашингтоні.

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Деякі чиновники з уряду України можуть бути причетні до вбивства Дар'ї Дугіної, дочки відомого російського філософа та пропагандиста Олександра Дугіна. Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на чиновників та працівників спецслужб.

Сполучені Штати, як заявили співрозмовники, не брали участь у нападі та наданні розвідданих про Дар'ю Дугіну. Американці виступили б проти вбивства, якби з ними проконсультувалися, зауважує газета.

Про причетність України до вбивства Дугіної в уряді США почали говорити минулого тижня. Сполучені Штати стурбовані тим, що такі атаки спровокують Москву на удари по українській владі.

[ + – ] Олександр Дугін багато років просував ідею знищення України як держави

Американські чиновники були розчаровані відсутністю прозорості України за її військовими та таємними планами, особливо на території Росії, кажуть джерела.

"Після початку війни спецслужби України довели, що можуть проникати у Росію та влаштовувати диверсії. Вбивство Дугіної — одна з найсміливіших операцій, яка показує, наскільки легко можна підібратися до відомих росіян", — наголосили журналісти.

Деякі американські чиновники підозрюють, що метою операції був Олександр Дугін, а її розраховували, що він сяде машину з дочкою. Хто саме з українського уряду санкціонував завдання, здійснив напад і чи причетний президент Володимир Зеленський джерела The New York Times не вказали.

Вбивство Дар'ї Дугіної — позиція Офісу президента

Радник президента України Михайло Подоляк заявив про непричетність уряду України до вбивства Дар'ї Дугіної.

"Ще раз наголошу, що будь-яке вбивство під час війни в тій чи іншій країні повинно мати якесь практичне значення. Воно має бути з конкретною ціллю — тактичною чи стратегічною. Хтось на зразок Дугіної не є для України тактичною чи стратегічною ціллю", — прокоментував Подоляк.

ЗСУ, за його словами, має інші цілі на території України — колаборанти та представники російського командування.

Високопоставлений український військовий чиновник у розмові з журналістами сказав, що українські сили робили вбивства колаборантів та російських чиновників на тимчасово окупованих українських теренах.

Частина чиновників зі Штатів вважають вкрай важливим припинити небезпечні акти авантюризму, особливо політичні вбивства, кажуть джерела.

[ + – ] Володимир Зеленський відкидав звинувачення українських спецслужб у вбивстві Дар'ї Дугіної

У Вашингтоні стурбовані тим, що Росія може піти на ескалацію шляхом убивства видатних українських лідерів. Зеленський стане головною мішенню російських убивць, як це було під час російського штурму Києва на початку війни, зауважили у спецслужбах.

Колишній депутат Держдуми РФ, який проголосував проти анексії Криму Ілля Пономарьов, говорив, що відповідальність за вбивство Дугіної взяла на себе "Національна республіканська армія (НРА) Росії".

У спілкуванні з The New York Times Пономарьов стверджував, що підтримує зв'язок із НРА та знав про операцію проти Дугіної за кілька годин до її проведення. Багато чиновників у Вашингтоні скептично поставилися до слів депутата.

Президент України Володимир Зеленський відкидав звинувачення українських спецслужб у вбивстві Дар'ї Дугіної. Глава держави наголосив на тому, що Дугіна — не громадянка України, тому вона не цікавить владу.

Папа Римський Франциск коментував смерть Дар'ї Дугіної. За його словами, за війну "розплачуються безневинні". Українці розкритикували понтифіка за такий вислів.

Зазначимо, що Дар'я Дугіна була дочкою ультраправого російського політолога Олександра Дугіна. Цей філософ багато років просував ідею знищення України як держави.