Зеленський відреагував на звинувачення роспропагандистів у вбивстві Дугіної (відео)

Глава держави наголосив, що дочка російського пропагандиста не цікавила українські спецслужби і наша країна не має до її загибелі жодного стосунку.

Президент України Володимир Зеленський зробив офіційну заяву після звинувачень російської сторони в убивстві дочки пропагандиста Олександра Дугіна. Про це президент України заявив під час пресконференції, що відбулася у межах саміту Кримської платформи.

"Це точно не наша відповідальність, це не громадянка нашої держави, нас вона не цікавить і вона не на території України", — сказав Зеленський.

Так президент відповів на запитання журналістів про звинувачення Росії у причетності України до вбивства Дар'ї Дугіної.

Як українські політики відреагували на вбивство Дугіної

Офіс президента України жорстко засудив Росію через фейк про причетність до вбивства Дар'ї Дугіної — дочки відомого російського пропагандиста Олександра Дугіна — українки. Про це радник ОПУ Михайло Подоляк написав у себе на сторінці у твітері.

За його словами, російська пропаганда знову створює вигадані світи, оскільки винними в підриві авто пропагандистки Дугіної "призначено" українку та її 12-річну дитину.

"Дивно, що на місці не знайшли візитну картку "Правого сектора" чи "естонську візу"", — саркастично написав Подоляк.

Офіційні представники військових полку "Азов" та НГУ заявили, що Наталія Вовк, яку ФСБ вважають виконавицею вбивства дочки пропагандиста Олександра Дугіна, ніколи не проходила службу в підрозділі "Азов".

Зі свого боку, радник голови МВС України Антон Геращенко у відповідь на посвідчення НГУ, що з'явилося в мережі, на ім'я "вбивці" Дугіної констатував, що ФСБ Росії зі своїми безпідставними звинуваченнями пробила чергове дно.

Він також додав, що в Україні також добре вміють робити фотоколажі. Як підтвердження радник глави МВС України опублікував фотошоп — "посвідчення" російської журналістки-пропагандистки Маргарити Симоньян, яка служить в НГУ.

До речі, радник голови ОПУ Олексій Арестович також розповів, навіщо вбили Дар'ю Дугіну. Він заявив, що всі звинувачення України в убивстві можуть бути пов'язані з нагнітанням обстановки в РФ перед показовим судом над полоненим "азовцями".

А секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, навіщо РФ готує серію терактів проти своїх. На його думку, Дугіна — лише перша жертва. Адже Кремль потребує мобілізації населення і для залякування людей ФСБ готує серію терористичних актів у російських містах із масовими жертвами.

Нагадаємо, Кремль перетворив похорон Дугіної на пропагандистське шоу. Гості демонстрували свою вірність президенту РФ Володимиру Путіну та погрожували знищити Україну.

А головний ідеолог "російського світу" Олександр Дугін повідомив, що його дочка "загинула на фронті", захищаючи нібито простих росіян. За його словами, вони з матір'ю старалися, щоб Дар'я стала "розумною православною людиною" та розвивалася у сфері філософії.