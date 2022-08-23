Зеленский отреагировал на обвинения роспропагандистов в убийстве Дугиной (видео)

Глава государства подчеркнул, что дочь российского пропагандиста не интересовала украинские спецслужбы и наша страна не имеет к ее гибели никакого отношения.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал официальное заявление после обвинений россисйкой стороны в убийстве дочери пропагандиста Александра Дугина. Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции, которая прошла в рамках саммита Крымской платформы.

"Это точно не наша ответственность, это не гражданка нашего государства, нас она не интересует, и она не на территории Украины", — сказал Зеленский.

Так президент ответил на вопрос журналистов об обвинениях россии в причастности Украины к убийству Дарьи Дугиной.

Как украинские политики отреагировали на убийство Дугиной

Офис президента Украины жестко осудил Россию из-за фейка об причастности к убийству Дарьи Дугиной — дочери известного российского пропагандиста Александра Дугина — украинки. Об этом советник ОПУ Михаил Подоляк написал у себя на странице в Твиттере.

По его словам, российская пропаганда вновь создает вымышленные миры, так как виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок.

"Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку "Правого сектора" или "эстонскую визу", — саркастически написал Подоляк.

Официальные представители военных полка "Азов" и НГУ заявили, что Наталья Вовк, которую ФСБ считают исполнительницей убийства дочери пропагандиста Александра Дугина, никогда не проходила службу в подразделении "Азов".

В свою очередь советник главы МВД Украины Антон Геращенко в ответ на появившееся в сети удостоверение НГУ на имя "убийцы" Дугиной констатировал, что ФСБ России со своими беспочвенными обвинениями пробила очередное дно.

Он также добавил, что в Украине тоже хорошо умеют делать фотоколлажи. Как подтверждение советник главы МВД Украины опубликовал фотошоп — "удостоверение" служащей в НГУ российской журналистки-пропагандистки Маргариты Симоньян.

К слову, советник главы ОПУ Алексей Арестович тоже рассказал, зачем убили Дарью Дугину. Он заявил, что все обвинения Украины в убийстве могут быть связаны с нагнетанием обстановки в РФ перед показательным судом над пленным "Азовцами".

А секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, зачем РФ готовит серию терактов против своих. По его мнению, Дугина — лишь первая жертва. Ведь Кремль нуждается в мобилизации населения и для устрашения людей ФСБ готовит серию террористических актов в российских городах с массовыми жертвами.

Напомним, Кремль превратил похороны Дугиной в пропагандистское шоу. Гости демонстрировали свою верность президенту РФ Владимиру Путину и угрожали уничтожить Украину.

А главный идеолог "русского мира" Александр Дугин сообщил, что его дочь "погибла на фронте", защищая якобы простых россиян. По его словам, они с матерью старались, чтобы Дарья стала "умным православным человеком" и развивалась в сфере философии.