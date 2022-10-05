Смерть Дарьи Дугиной: в США увидели украинский след, – СМИ

Американские спецслужбы, как отметили журналисты, предостерегают Украину от опасного авантюризма. Подобные атаки спровоцируют Москву на убийства топ-чиновников в Киеве, уверены в Вашингтоне.

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Некоторые чиновники из правительства Украины могут быть причастны к убийству Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа и пропагандиста Александра Дугина. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на чиновников и работников спецслужб.

Соединенные Штаты, как заявили собеседники, не участвовали в нападении и предоставлении разведданных по Дарье Дугиной. Американцы выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались, замечает газета.

О причастности Украины к убийству Дугиной в правительстве США начали говорить на прошлой неделе. Соединенные Штаты обеспокоены тем, что подобные атаки спровоцируют Москву на удары по украинским властям.

[ + – ] Александр Дугин много лет продвигал идею уничтожения Украины как государства

Американские чиновники были разочарованы отсутствием прозрачности Украины по ее военных и тайным планам, особенно на территории России, говорят источники.

"После начала войны спецслужбы Украины доказали, что могут проникать в Россию и устраивать диверсии. Убийство Дугиной — одна из самых смелых операций, которая показывает, насколько легко можно подобраться к известным россиянам", — подчеркнули журналисты.

Некоторые американские чиновники подозревают, что целью операции был Александр Дугин, а проводившие ее рассчитывали, что он сядет машину с дочерью. Кто именно из украинского правительства санкционировал задание, осуществил нападение и причастен ли президент Владимир Зеленский, источники The New York Times не указали.

Убийство Дарьи Дугиной — позиция Офиса президента

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности правительства Украины к убийству Дарьи Дугиной.

"Еще раз подчеркну, что любое убийство во время войны в той или иной стране должно иметь какое-то практическое значение. Оно должно быть с конкретной целью — тактической или стратегической. Кто-то вроде Дугиной не является для Украины тактической или стратегической целью", — прокомментировал Подоляк.

У ВСУ, по его словам, есть другие цели на территории Украины — коллаборанты и представители российского командования.

Высокопоставленный украинский военный чиновник в разговоре с журналистами сказал, что украинские силы совершали убийства коллаборантов и российских чиновников на временно оккупированных украинских территориях.

Часть чиновников из Штатов считают крайне важным пресечь опасные акты авантюризма, особенно политические убийства, говорят источники.

[ + – ] Владимир Зеленский отвергал обвинения украинских спецслужб в убийстве Дарьи Дугиной

В Вашингтоне обеспокоены тем, что Россия может пойти на эскалацию путем убийства видных украинских лидеров. Зеленский станет главной мишенью российских убийц, как это было во время российского штурма Киева в начале войны, заметили в спецслужбах.

Бывший депутат Госдумы РФ, проголосовавший против аннексии Крыма Илья Пономарев говорил, что ответственность за убийство Дугиной взяла на себя "Национальная республиканская армия (НРА) России".

В общении с The New York Times Пономарев утверждал, что поддерживает связь с НРА и знал об операции против Дугиной за несколько часов до ее проведения. Многие чиновники в Вашингтоне скептически отнеслись к словам депутата.

Президент Украины Владимир Зеленский отвергал обвинения украинских спецслужб в убийстве Дарьи Дугиной. Глава государства акцентировал внимание на том, что Дугина — не гражданка Украины, поэтому она не интересует власти.

Папа Римский Франциск комментировал смерть Дарьи Дугиной. По его словам, за войну "расплачиваются невинные". Украинцы раскритиковали понтифика за такое высказывание.

Отметим, что Дарья Дугина была дочерью ультраправого российского политолога Александра Дугина. Этот философ много лет продвигал идею уничтожения Украины как государства.