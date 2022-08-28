Звинувачену ФСБ РФ у вбивстві Дарії Дугіної знайшли мертвою, — ЗМІ

Журналісти стверджують, що Наталі Вовк завдали 17 ножових поранень, а в її руках була невідома записка.

Українку Наталію Вовк, яку ФСБ РФ звинуватила у вбивстві Дарії Дугіної, знайшли вбитою на орендованій квартирі, стверджує австрійський таблоїд Exxpress з посиланням на інформацію із соцмереж.

Журналісти повідомляють, що постраждалій завдано 17 ножових поранень, внаслідок чого вона загинула. Також у таблоїді пишуть, що у руках Наталії Вовк була невідома записка.

"Вночі Вовк знайшли мертвою на орендованій квартирі із 17 ножовими пораненнями на тілі та папірцем у руці", — зазначають журналісти австрійського видання.

[ + – ] ЗМІ зазначають, що Наталію Вовк убили ножовими пораненнями

Примітно, що у мережі вже з'явилася інформація про те, що фото нібито вбитої Наталії Вовк – це знімок мертвої дівчини, яка загинула кілька років тому у Москві.

Наталію Вовк російські правоохоронці звинувачують у смерті Дар'ї Дугіної — доньки Олександра Дугіна, якого називають ідеологом "російського світу" та "філософом" Володимира Путіна. У росЗМІ стверджували, що дівчину було підірвано в машині, у якій спочатку мав їхати її батько.

За версією ФСБ РФ, донька Дугіна висадила в повітря нібито службовиця "Азову" Наталія Вовк 1979 року народження. Вона нібито спеціально прибула до Росії наприкінці липня 2022 разом із дочкою. У пресслужбі полку "Азов" спростували причетність Вовк до їхньої організації.

[ + – ] Дар'я Дугіна

Нагадаємо, сторінку Наталії Вовк у Вікіпедії створили одного дня з її викриттям російськими спецслужбами.

Також Фокус писав про реакцію Нацгвардії та полку "Азов" на звинувачення у вбивстві дочки Дугіна.