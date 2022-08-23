Сторінку про "підривницю" Дугіної в Wikipedia створили в день її "викриття" росЗМІ

У профайлі прописали відомості про те, що Наталія Вовк нібито є бійчинею полку "Азов", а після теракту жінка екстрено виїхала в Естонію.

Персональна сторінка Наталії Вовк (Шабан) в онлайн-енциклопедії Wikipedia була створена в день, коли російські ЗМІ заявили про "викриття" підривниці автомобіля Дар'ї Дугіної. Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Зокрема, силове відомство звернуло увагу на те, що сторінку в Wikipedia про Наталю Вовк (Шабан), яку Росія звинуватила в убивстві Дар'ї Дугіної, була створена в день "викриття" російськими ЗМІ.

За даними Нацгвардії, в особистому профайлі було прописано відомості про те, що жінка нібито є чинною військовослужбовицею НГУ та полку спецпризначення "Азов". Також автор виклав "офіційну версію" РФ про вбивство Дар'ї Дугіної та повідомив, що Наталія Вовк після підриву автомобіля виїхала з Росії в Естонію.

"А ви бачили, щоб на "підозрюваних" у день їхнього "викриття" одразу з'являлася сторінка у "Вікіпедії"? Якщо ні — тоді тримайте. Тобто для російських ЗМІ позиція така: не вірите в нашу офіційну версію — читайте Вікіпедію!" — додали у відомстві, коментуючи "збіг" в історії підриву автомобіля Дар'ї Дугіної.

Примітно, що сторінку про Наталію Вовк (Шабан) у Wikipedia було створено користувачем із нікнеймом Yarkovesh 22 серпня о 14:22. Через дві години профайл видалив інший обліковий запис Biathlon.

[ + – ] Сторінка про Наталію Вовк в Wikipedia була створена в день "викриття" росЗМІ [ + – ] Сторінка про Наталію Вовк в Wikipedia була створена в день "викриття" росЗМІ

Нагадаємо, увечері 20 серпня Дар'я Дугіна загинула внаслідок підриву автомобіля в Підмосков'ї. Російська влада та ЗМІ звинуватили в убивстві дочки ідеолога "російського світу" українські спецслужби та заявили, що до теракту нібито причетна громадянка України Наталія Вовк (Шабан).

За версією пропагандистів, Наталія Вовк, будучи військовослужбовицею полку спецпризначення НГУ "Азов", приїхала в Росію зі своєю дочкою. Жінка нібито здійснила теракт, після чого екстрено виїхала в Естонію.

Офіс президента України спростував звинувачення Кремля в організації вбивства Дар'ї Дугіної та заявив, що дочка ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна стала розмінною картою в боротьбі російських спецслужб.

Національна гвардія та полк "Азов", зі свого боку, заявили, що Наталія Вовк, яку росЗМІ назвали "підривницею" автомобіля Дар'ї Дугіної, ніколи не проходила службу в лавах НГУ та спецпідрозділу.