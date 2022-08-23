Страницу о "подрывательнице" Дугиной в Wikipedia создали в день ее "разоблачения" росСМИ

В профайле прописали сведения о том, что Наталья Вовк якобы является бойцом полка "Азов", а после теракта женщина экстренно выехала в Эстонию.

Персональная страница Натальи Вовк (Шабан) в онлайн-энциклопедии Wikipedia была создана в день, когда российские СМИ заявили о "разоблачении" подрывательницы автомобиля Дарьи Дугиной. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

В частности, силовое ведомство обратило внимание на то, что страница в Wikipedia о Наталье Вовк (Шабан), которую Россия обвинила в убийстве Дарьи Дугиной, была создана в день "разоблачения" российскими СМИ.

По данным Нацгвардии, в личном профайле были прописаны сведения о том, что женщина якобы является действующим военнослужащим НГУ и полка спецназначения "Азов". Также автор изложил "официальную версию" РФ об убийстве Дарьи Дугиной и сообщил, что Наталья Вовк после подрыва автомобиля выехала из России в Эстонию.

"А вы видели, чтобы на "подозреваемых" в день их "разоблачения" сразу появлялась страница в Википедии? Если нет — тогда держите. То есть, для росийских СМИ позиция такова: не верите в нашу официальную версию — читайте Википедию!", — добавили в ведомстве, комментируя "совпадение" в истории подрыва автомобиля Дарьи Дугиной.

Примечательно, что страница о Наталье Вовк (Шабан) в Wikipedia была создана пользователем с никнеймом Yarkovesh 22 августа в 14:22. Через два часа профайл удалил другой аккаунт Biathlon.

[ + – ] Страница о Наталье Вовк в Wikipedia была создана в день "разоблачения" росСМИ [ + – ] Страница о Наталье Вовк в Wikipedia была создана в день "разоблачения" росСМИ

Напомним, вечером 20 августа Дарья Дугина погибла в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. Российские власти и СМИ обвинили в убийстве дочери идеолога "русского мира" украинские спецслужбы и заявили, что к теракту якобы причастна гражданка Украины Наталья Вовк (Шабан).

По версии пропагандистов, Наталья Вовк, будучи военнослужащей полка спецназначения НГУ "Азов", приехала в Россию со своей дочерью. Женщина якобы осуществила теракт, после чего экстренно выехала в Эстонию.

Офис президента Украины опроверг обвинения Кремля в организации убийства Дарьи Дугиной и заявил, что дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина стала разменной картой в борьбе российских спецслужб.

Национальная гвардия и полк "Азов", в свою очередь, заявили, что Наталья Вовк, которую росСМИ назвали "подрывательницей" автомобиля Дарьи Дугиной, никогда не проходила службу в рядах НГУ и спецподразделения.