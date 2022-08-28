Обвиненную ФСБ РФ в убийстве Дарьи Дугиной нашли мертвой, — СМИ

Журналисты утверждают, что Наталье Вовк нанесли 17 ножевых ранений, а в ее руках была неизвестная записка.

Украинку Наталью Вовк, которую ФСБ РФ обвинила в убийстве Дарьи Дугиной, нашли убитой на съемной квартире, утверждает австрийский таблоид Exxpress со ссылкой на информацию из соцсетей.

Журналисты сообщают, что пострадавшей нанесли 17 ножевых ранений, в результате чего она погибла. Также в таблоиде пишут, что в руках Натальи Вовк была неизвестная записка.

"Ночью Вовк нашли мертвой на съемной квартире с 17 ножевыми ранениями на теле и бумажкой в руке", — отмечают журналисты австрийского издания.

[ + – ] СМИ отмечают, что Наталию Вовк убили ножевыми ранениями

Примечательно, что в Сети уже появилась информация о том, что фото якобы убитой Натальи Вовк — это снимок мертвой девушки, которая погибла несколько лет назад в Москве.

Наталью Вовк российские правоохранители обвиняют в смерти Дарьи Дугиной — дочери Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира" и "философом" Владимира Путина. В росСМИ утверждали, что девушка была взорвана в машине, в которой первоначально должен был ехать ее отец.

По версии ФСБ РФ, дочь Дугина взорвала якобы служащая "Азова" Наталья Вовк 1979 года рождения. Она якобы специально прибыла в Россию в конце июля 2022 вместе с дочерью. В пресс-службе полка "Азов" опровергли причастность Вовк к их организации.

[ + – ] Дарья Дугина

Напомним, страницу Натальи Вовк в Википедии создали в один день с ее разоблачением российскими спецслужбами.

Также Фокус писал о реакции Нацгвардии и полка "Азов" на обвинение в убийстве дочери Дугина.