"Будем уважать решение": посол Японии предположил, как и когда может закончиться война

По словам дипломата Мацуды Кунинори, никто не должен давить на Киев, чтобы он начал договариваться с Москвой о перемирии. Это будет решение властей и народа.

Международное сообщество не должно оказывать давление на Украину, призывая начать мирные переговоры с Россией. Киев должен принимать решения самостоятельно. Такое мнение озвучил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори в интервью "РБК-Украина" 14 ноября.

По его словам, именно Россия начала неспровоцированную войну против Украины и поэтому она должна остановиться. Пока этого не случилось, мир обязан дальше помогать Киеву, повышать его обороноспособность, чтобы у бойцов ВСУ была возможность бороться дальше.

"Решение о том, как и когда участвовать в переговорах, чтобы положить конец этой войне, всегда остается за украинским правительством и украинским народом. Ни в коем случае международное сообщество не должно оказывать давление на Украину. Мы готовы продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется; с другой стороны, если Украина придет к решению о том, как и когда начать переговоры, мы будем уважать решение Украины", — заявил Мацуда Кунинори.

Отдельно дипломат отметил, что у него нет четкого ответа на вопрос, сколько еще может продлиться война, однако совместные усилия союзников должны привести к тому, что цель будет достигнута. И как раньше, чем лучше.

"Я полностью поддерживаю идею членства Украины в НАТО.До тех пор, пока членство в НАТО не будет реализовано, Украина, по понятным причинам, должна создать сеть двусторонних гарантий безопасности, благодаря которым сможет быть уверена, что ее суверенитет и территориальная целостность никогда не будут нарушены или атакованы какой-либо страной", — продолжил Мацуда Кунинори.

Также была затронута тема роли Китая в войне РФ против Украины. Японский дипломат считает, что Пекин может и должен делать больше, чтобы все закончилось. Есть сомнения в том, что ему выгодна затяжная война, ведь это создает сложную ситуацию для Китая.

"Я никогда не общался с китайскими руководителями, но, исходя из множества опубликованных материалов, думаю, что Китай тоже хотел бы, чтобы эта война скорее закончилась", — подытожил дипломат.

Напомним, 14 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сомневается в желании президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры. По его словам, Альянс должен больше помогать Украине, потому что ситуация на поле боя тяжелая. Нужно убедить Кремль, что он не победит в войне.