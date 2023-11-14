"Экстремистская литература": на ВОТ уничтожили практически все украинские книги, — ЦНС

По данным подполья, противник продолжает оставлять Луганскую и Донецкую области без украинской культуры. Запрещается вся литература, которая была выпущена в период с 1994 по 2021 год.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях (ВОТ) восточных областей уничтожили практически всю украинскую литературу. Об этом сообщает пресс-служба Центр национального сопротивления (ЦНС) 14 ноября.

По информации подполья, противник продолжает уничтожать все, что связано с Украиной в регионах, которые временно находятся под его контролем. Фиксируются такие случаи на территории Донецкой и Луганской областей, где из местных библиотек систематически пропадали книги на украинском.

"Работу по уничтожению литературы выполняют представители оккупационных администраций. В частности работники "управлений образования". Отчетность за уничтожение и замещение литературы на ВОТ, оккупанты направляют непосредственно в Минобразования РФ", — говорится в сообщении.

Отдельно в ЦНС отметили, что россияне считают украинские книги "экстремистской литературой" и к ней относят все, что было выдано в период с 1994 по 2021 год. В то же время, россияне только в этом году завезли на оккупированные территории около 2,5 миллиона российских книг, чтобы заменить имеющиеся.

"Центр национального сопротивления подчеркиваю, что украинское Движение сопротивления имеет доступ к перечню преступников, которые проводят мероприятия по тотальной деукраинизации. И каждый из них понесет справедливое наказание", — подытожили в подполье.

Напомним, 17 августа сообщалось, что в РФ выпустили книгу с фейками о войне в Украине. Пропагандисты собрали 600 якобы правдивых историй о "преступлениях" украинцев. Омбудсмен Татьяна Москалькова планирует передать книгу Международному комитету Красного Креста. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что все истории — фейк.