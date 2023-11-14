Крым без "гуляний", а Курская область без салютов: россияне ввели ограничения к Новому году

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, запрет на фейерверки будет действовать до конца праздников. На полуострове на аналогичный период отменяют массовые мероприятия.

Из-за войны на территории временно оккупированного полуострова Крым не будет массовых "гуляний" на Новый год, а вот часть регионов России оставили без фейерверков на этот период. Фокус разобрался, где ввели ограничения.

Губернатор Курской области в своем Telegram-канале подтвердил запрет на использование пиротехники. По словам Романа Старовойта, было проведено заседание областного оперативного штаба, где и пришли к такому выводу.

"Приняли решение запретить в Курской области использование пиротехнических изделий с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется средний уровень реагирования и "желтый" уровень террористической опасности", — говорится в сообщении.

Отдельно он призвал местных жителей ответственно подойти к выполнению таких правил в период праздничных дней. Сотрудники правоохранительных органов якобы будут держать этот вопрос на контроле.

Также, как пишет российское издание "РИА Новости", ранее аналогичный запрет начал действовать в Белгородской области, которая также находится на границе с Украиной.

Ограничения в Крыму: подробности

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале 14 ноября написал, что на территории полуострова широких и массовых мероприятий в период Нового года и Рождества не планируется, ведь якобы главный приоритет — обеспечить безопасность местных жителей.

"Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 октября сообщалось, что в КГВА рассказали, установят ли елку в центре Киева на Новый год. На Софийской площади устанавливают новогоднюю елку на протяжении многих лет. В КГВА считают это традицией, которую нужно соблюдать.