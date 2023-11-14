"Личный состав не жалеют": оккупанты под Бахмутом повторяют тактику мясных штурмов

По словам пресс-офицера 26-й артбригады Олега Калашникова, помимо подразделения "Шторм Z" противник использует на Донбассе мобилизованных граждан, которые только прибыли на передовую.

Россияне на Бахмутском направлении не намерены уходить со своих позиций, поэтому намерены продолжать использовать тактику мясных штурмов. Об этом заявил пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в комментарии "Еспресо.TV" 14 ноябоя.

По его словам, противник по-прежнему не жалеет свой личный состав, поэтому бросает колоссальное количество войск на штурмы, в попытках захватить новые позиции и закрепиться на уже имеющихся.

"Оккупанты перебрасывают на Бахмутское направление подразделения "Шторм Z" и пополняют свои ряды мобилизованными. Оккупанты применяют для штурмов непосредственно человеческий фактор. То есть, сейчас мы снова наблюдаем повтор мясных штурмов, которые мы видели раньше. На прошлой неделе в направлении Клещиевки в составе одной роты оккупанты именно так и пытались атаковать наши позиции. Личный состав они просто не жалеют", — заявил Олег Калашников.

Отдельно было также отмечено, что противник пытается сохранить свою технику на фронте, поэтому часто ее окапывают. К слову, также фиксируется, что противник до сих пор использует тяжелую бронированную технику, несмотря на ухудшение погодных условий.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что оккупанты сами пополнили оружейный арсенал ВСУ под Бахмутом. Вражеские бойцы считали, что заходят на свои же позиции, когда поднимались на холм в Донецкой области, рассказал боец 3 ОШБр. Для них стала неожиданностью встреча там с украинскими штурмовиками.