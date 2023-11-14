"Добрасывают мясо": Жорин рассказал о новой тактике РФ под Бахмутом

По словам заместителя командира бригады, у россиян есть столько человеческих ресурсов, что они не сохраняют людей во время штурмов позиций ВСУ. На сегодняшний день ВС РФ под Бахмутом не жалеют ни живой силы, ни бронетехники.

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Российское командование ввело новую тактику, пытаясь захватить позиции ВСУ на южном и северном флангах у Бахмута в Донецкой области. Враг отказался от использования исключительно "мясных штурмов". Теперь он использует сильный удар бронетехникой. О деталях ситуации на восточном отрезке фронта рассказал в Telegram-канале заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

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Жорин подчеркнул, что у РФ достаточно человеческого ресурса, чтобы продолжать штурмовать на выбранном отрезке фронта в Украине. Поэтому россиянам даже "не нужно учиться на ошибках", чтобы минимизировать потери.

"Докинут еще мяса и все", — подытожил украинский военный.

По словам заместителя командира 3 ОШБр, атаки РФ теперь состоят из двух частей. Сначала вперед бросают большую группировку с бронемашинами. При этом успеха не имеют и "захлебываются кровью и металлоломом".

После этого начинаются штурмы малыми группами, "чтобы прощупать нашу оборону". К примеру, сейчас на позиции подразделения Жорина пытаются идти российские десантники. У десантников нет бронетехники — воюют пешком, только добираются до позиций в бронетехнике.

Ситуация под Бахмутом — комментарий Жорина Фото: Скриншот

Бои под Бахмутом — детали

В утреннем отчете Генштаба ВСУ назвали количество атак, отразивших Силы обороны под Бахмутом — 15 шт. Враг пытался прорваться в направлении трех сел на южном фланге: у Андреевки, Клещиевки, Ивановского (дорога на Часов Яр и Константиновку). При этом украинские воины "продолжают штурмовые действия южнее Бахмута".

Бахмутское направление по состоянию на 14 ноября 2023 года Фото: DeepState

10 ноября аналитики Института изучения войны отметили, что подразделения ВС РФ начали активнее атаковать позиции ВСУ на Бахмутском отрезке фронта. Объяснили, что возможная причина – отведение отдельных частей Сил обороны на другие участки.

Через 3 дня, 13 ноября, эксперты DeepState сообщили, что россияне действительно имеют определенные успехи под Бахмутом. Также отметили, что в течение сентября и октября ВС РФ пополнили группировку в Украине на 42 тыс. человек. 14 ноября стало известно, о каком именно участке идет речь: враг сдвинул позиции ВСУ на 1 км у села Ягодного на северном фланге. Также продолжается давление на южном фланге возле Клещиевки — россияне пытаются выйти во Часов Яр.

Между тем, в конце сентября 2023 года военный эксперт Александр Гетьман прогнозировал, что ВСУ могут перейти в наступление под Бахмутом и даже отбить этот населенный пункт. По его мнению, для этого Силам обороны нужно занять господствующие высоты и перерезать логистику оккупационных войск.

Напоминаем, другой представитель 3 ОШБр ВСУ, спикер бригады Александр Бородин, пояснил, что россияне надеются вернуть контроль за железной дорогой возле Клищиевки. Для этого бросают в бой максимум пехоты, пытаясь истощить ВСУ. Между тем, спикеры западных СМИ пишут, что Украине нужно принять нынешнюю ситуацию и перейти к обороне.