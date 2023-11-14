"Пехотой пытаются истощить": в 3 ОШБр объяснили действия оккупантов в районе Бахмута (видео)

Российские оккупанты не оставляют попыток вернуть контроль над железной дорогой вблизи Клещиевки, поскольку успех даст им возможность улучшить свои позиции.

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За последние сутки российские войска 15 раз штурмовали украинские позиции на Бахмутском направлении. Об этом сообщил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона.

Посредством авиации, артиллерии, БПЛА враг пытается прорвать украинские позиции. Враг в основном все же применяет пехоту. Именно количеством россияне пытаются добиться результата постоянными атаками, но этого не происходит.

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"Они плотные, они постоянны, а с помощью артиллерии это достаточно утомительно", — объяснил военный.

Российские оккупанты не оставляют попыток вернуть контроль над железной дорогой вблизи Клещиевки. По словам Бородина, эта локация позволит им улучшить свое положение, поскольку у них плохие оборонительные позиции. Также у оккупантов, вероятно, остается и политическая задача, связанная с намерениями удержать этот город.

"Они знают, если перестанут штурмовать, наше продвижение неизбежно", – рассказал он.

Бои за Бахмут – данные от Генштаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в отчете за 14 ноября подтверждает активность боев в районе Бахмута. Российские войска штурмовали украинские позиции возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Наши защитники отбили 15 атак. Силы обороны Украины и дальше проводят штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, в DeepState 3 ноября сообщили, что российские войска пытаются выйти на господствующие высоты к юго-западу от Бахмута. Если враг, как считают аналитики, доберется до этих высот, то угроза будет существовать для Славянска и Краматорска.