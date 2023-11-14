"Піхотою намагаються виснажити": у 3 ОШБр пояснили дії окупантів в районі Бахмута (відео)

Російські окупанти не полишають спроб повернути контроль над залізною дорогою поблизу Кліїщіївки, оскільки успіх дасть їм можливість покращити свої позиції.

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За останню добу російські війська 15 разів штурмували українські позиції на Бахмутському напрямку. Про це повідомив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

За допомогою авіації, артилерії, БПЛА ворог намагається прорвати українські позиції. Ворог переважно все ж застосовує піхоту. Саме кількістю росіяни намагаються досягти результату постійними атаками, але цього не відбувається.

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"Вони щільні, вони постійні, а за допомогою артилерії це досить виснажливо", – пояснив військовий.

Російські окупанти не полишають спроб повернути контроль над залізною дорогою поблизу Кліщіївки. Зі слів Бородіна, ця локація дасть їм змогу покращити своє становище, оскільки у них погані оборонні позиції. Також в окупантів, ймовірно, залишається й політичне завдання пов'язане з намірами утримати це місто.

"Вони знають, якщо перестануть штурмувати, наше просування неминуче", – розповів він.

Бої за Бахмут – дані від Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України у звіті за 14 листопада підтверджує активність боїв в районі Бахмута. Російські війська штурмували українські позиції біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники загалом відбили 15 атак. Сили оборони України й надалі проводять штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, у DeepState 3 листопада повідомили, що російські війська намагаються вийти на панівні висоти на південний захід від Бахмуту. Якщо ворог, як вважають аналітики, дістанеться до цих висот — загроза існуватиме для Слов'янська та Краматорська.