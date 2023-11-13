"Російський ленд-ліз": окупанти самі поповнили збройний арсенал ЗСУ під Бахмутом (відео)

Ворожі бійці вважали, що заходять на свої ж позиції, коли підіймались на пагорб у Донецькій області, розповів боєць 3 ОШБр. Для них стала несподіванкою зустріч там з українськими штурмовиками.

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Російські окупанти "подарували" захисникам свою зброю через одну помилку. Відео з коментарем очевидця подій та військового опублікувала 13 листопада пресслужба 3 окремої штурмової бригади ЗСУ.

Боєць роти "Вовча зграя" з позивним "Муромець" розповів, що інцидент стався на Бахмутському напрямі. Він та його побратими мали закріпитися на позиціях. Однак згодом бійці отримали команду просунутись далі, тож стали штурмовою групою.

"Ми штурмували позицію "Холм". Це велика позиція на пагорбі, тому так і називається — це логічно", — пояснив він.

Захисники зачистили позиції та закріпилися на них. Однак по рації їм передали, що до "Холма" прямують ще четверо російських окупантів. Ворожі бійці підходили до штурмовиків та кричали, що вони — "свої".

"Вони ще не розуміли, що ми ці позиції зайняли. І вони рухались на свої позиції. Вони думали, що йдуть до своїх, а так сталось що ми "своїх" усіх уже перебили", — зазначив "Муромець".

Він загадав, що загарбники підійшли приблизно на відстань 50 метрів. Українські військові закликали їх здатися, але "новоприбулі" відкрили вогонь.

"І ми їх поклали. Отак я і здобув цей автомат", — додав захисник.

Нагадаємо, українські аеророзвідники за допомогою безпілотника уразили одразу два російські танки на Бахмутському напрямі. Окупанти намагалися врятувати одну одиницю своєї техніки, коли Сили оборони вдарили по іншій.

Заступник командира 3 ОШБр та майор ЗСУ Максим Жорін розповів про проблеми, з якими стикаються захисники під Бахмутом. На ситуацію на фронті, зокрема, почали впливати погодні умови.