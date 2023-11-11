Не лише погода: у 3 ОШБр розповіли про проблеми під Бахмутом (відео)

Російські військові щодня намагаються проводити наступальні дії на Бахмутському напрямку. Зі слів військових, ці спроби стають частішими та потужнішими.

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Майор Збройних сил України, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що погіршення погоди почало впливати на ситуацію на фронті, а саме на Бахмутському напрямку. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Погода на фронті вносить свої корективи. Але це не єдина проблема, яка є зараз на Бахмутському напрямку", — сказав Максим Жорін.

З його слів, під Бахмутом Збройні сили Російської Федерації щодня намагаються проводити наступальні дії — на півдні та півночі від міста. Жорін наголосив, що ворожі спроби стають частішими та потужнішими.

"Реальна ситуація на фронті дуже далека від якогось навіть натяку на затишшя", — наголосив він.

Ситуація під Бахмутом: що відомо

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 9 листопада повідомили, що Збройні сили Російської Федерації проводять ситуативні локальні наступи на Бахмутському напрямку. Ворог посилив наземні атаки біля Бахмута. За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 8-9 листопада біля Бахмута окупанти провели близько 30 атак, це є більше, ніж зазвичай.

9 листопада колишній спікер Генштабу ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що російські військові намагаються повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку, натомість українські бійці просуваються вперед. З його слів, ЗСУ могли перетнути залізничну гілку біля Андріївки. Проте ворог на цій ділянці фронту зосередив чимало своїх підрозділів, зокрема "Шторм-Z".

Нагадаємо, 6 листопада командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 Окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що ініціативу під Бахмутом утримують українські військові. Через невдачі ворог вирішив змінити тактику — на деяких ділянках окупанти пускають у бій мобілізованих або бійців підрозділу "Штурм Z", а на інших — воюють професійно підготовлені солдати-контрактники.