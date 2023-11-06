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"Штурмують живою силою": російські окупанти змінили тактику під Бахмутом, — ЗСУ (карта)

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Фото: РІА | ЗС РФ змінили тактику під Бахмутом (Ілюстративне фото)

Український командир Юрій Федоренко розповів, що на Бахмутському напрямі не вщухають гармати. За його словами, ЗС РФ скеровують на окремі ділянки фронту по-різному підготовлених бійців.

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Сили оборони продовжують утримувати ініціативу під Бахмутом у Донецькій області. На тлі невдач російські окупанти вирішили змінити тактику. Про це 5 листопада в ефірі телемарафону заявив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 Окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Військовослужбовець розповів, що бої на Бахмутському напрямку тривають і вдень, і вночі. Цілодобово чутно роботу гармат. Він пояснив, що мета зміни тактики ЗС РФ — здобути хоч якісь успіхи. Водночас Федоренко підкреслив, що ініціатива на передовій залишається за українськими бійцями.

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Бахмут на карті бойових дій
Фото: DeepStateMAP

Російські загарбники змінюють своїх штурмовиків та на деяких ділянках пускають в бій мобілізованих або бійців підрозділу "Штурм Z". На інших ділянках на боці ворога навпаки воюють професійно підготовлені солдати-контрактники.

"Десь ворог штурмує лише живою силою за підтримки артилерійських засобів, а десь за підтримки броньованої техніки", — зазначив Федоренко.

З його слів, також ЗС РФ активно використовують БПЛА. На багатьох ділянках фронту на Бахмутському напрямі ворог застосовує безпілотники у великих кількостях. Проте командир завірив, що захисники мають засоби для виявлення та приземлення російських дронів.

Нагадаємо, в ISW підтвердили, що 5 листопада ЗСУ досягли успіхів у просуванні в районі Вербового на Запоріжжі.

Вночі на 6 листопада ЗС РФ обстріляли Одеську область. Російські окупанти запустили з моря протирадіолокаційну ракету Х-31П. Також регіон атакували ударні дрони.