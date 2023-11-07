Втратили понад $6,5 млн: рота "Ахіллес" показала знищення техніки ЗС РФ під Бахмутом (відео)

Українські бійці за допомогою FPV-дронів уразили танки Т-72Б3, ціна якого 3,5 мільйона доларів, Т-72Б за 3 мільйони доларів, й іншу військову техніку Збройних сил Російської Федерації.

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Рота ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї Окремої штурмової бригади знищила 11 одиниць військової техніки та два окопи Збройних сил Російської Федерації за допомогою FPV-дронів на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко в Telegram.

"Ахіллесівці" уразили 11 одиниць ворожої техніки на більш як 6,5 мільйона доларів", — сказав Юрій Федоренко.

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Він зазначив, що за допомогою безпілотних літальних апаратів було уражено:

танк Т-72Б3 за 3,5 мільйона доларів;

танк Т-72Б за 3 мільйони доларів;

три гармати МТ-12 "Рапіра";

дві гармати Д-20;

два УАЗ "Буханка";

УАЗ "Патріот";

два окопи з особовим складом ЗС РФ.

Крім цього, було знищено УАЗ "Буханка".

Юрій Федоренко опублікував відео, на якому українські військові за допомогою безпілотників помітили російську військову техніку, частина якої була захована в лісопосадці, а інша — рухалася по полю. Після вдалих ударів FPV-дронів техніка ворога зазнавала уражень. Крім цього, під час атак українців були ліквідовані російські військові. Також рота ударних БпАК "Ахіллес" показала, як БПЛА скинув боєприпас на російські окопи, в яких перебував особовий склад ЗС РФ.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України уразили російську самохідну артилерійську установку "Акація" за допомогою безпілотного літального апарату. Після влучного удару, російська техніка спалахнула.

3 листопада партизанський загін Мелітополя "Гнила Черешня" заявив про знищення російського РЛС ЗРК С-400. Це вдалося зробити в Пологівському районі Запорізької області за допомогою вогневого ураження HIMARS.