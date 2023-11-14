"Серая" зона увеличилась: в DeepState рассказали, на каком участке ВСУ потеряли позиции (видео)

Врагу удалось отодвинуть бойцов ВСУ в районе Ягодного. Ориентировочное расстояние продвижения — около 1 километра. Также усилены удары в направлении Часового Яра, расположенного в 7 км от фронта.

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ВС РФ удалось подвинуть линию фронта на северном фланге под Бахмутом в Донецкой области. Кроме того, враг давит на позиции ВСУ на южном фланге под Клещиевкой. О деталях боев на данном отрезке фронта говорится в аналитическом отчете сообщества DeepState, размещенном на Youtube-канале.

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"Ситуация страшная": эксперт объяснил, почему РФ подняла вопрос мирных переговоров (видео)

Эксперты DeepState объяснили, что ВС РФ "активно взялись" за отрезок между селами Ягодное и Берховка — около населенных пунктов, расположенных у северных окраин Бахмута. Поэтому на карте боевых действий увеличилась "серая зона", а у Ягодного есть изменения. Сейчас уточняется "масштаб потери позиций", отмечается в видео. Однако отметки на карте свидетельствуют, что российские подразделения продвинулись на 1 км вперед.

Ситуация возле Ягодного и Бахмута 12 ноября 2023 года Фото: DeepState Ситуация возле Ягодного и Бахмута 13 ноября 2023 года Фото: DeepState

Похожая ситуация сложилась на южном фланге в районе Клещиевки и Андреевки, заявили эксперты. Здесь враг также усилил давление и применяет привычную тактику: бросает вперед технику и живую силу, не жалея.

Цель российского командования — вытеснить бойцов ВСУ с позиций возле Берховки и Ягодного, говорят аналитики.

"Ситуация остается сложной. Враг активизировался и продолжает давление", — утверждают в сообществе DeepState по состоянию на 13 ноября 2023 года.

Бои под Бахмутом — детали

Отметим, 13 ноября эксперт Александр Коваленко подтвердил, что ВС РФ начали активно штурмовать позиции ВСУ на отрезке фронта под Бахмутом. По его словам, подобные действия он не трактует как наступательную операцию. По его мнению — это ответ на атаки Сил обороны Украины.

Об этом же заявили в Сухопутных Силах ВСУ, писал Фокус. В частности, спикер командования Владимир Фитьо отметил, что враг перешел "к активной обороне". Генштаб ВСУ в вечернем отчете по состоянию на вечер 13 ноября указывает, что ВС РФ на данном участке фронта атаковали 11 раз. Также отмечают, что именно делали россияне: штурмовали и наносили авиаудары в районе Клещиевки, под минометным и артиллерийским огнем оказался Часов Яр (в 7 км от линии активных боев).

Между тем эксперты объяснили, чем именно занималось российское командование в течение сентября и октября. В частности, они не рассказывали о наступательных действиях, а просто завели на территорию Украины еще 42 тыс. человек живой силы. Сейчас группировка врага достигла размера 442 тыс. россиян.

Напоминаем, в западных СМИ публикуют статьи, в которых говорят о необходимости в мирных переговорах. 13 ноября об этом написали в редакционной колонке The Washington Post: указали, что Украина должна готовиться к контактам с РФ.