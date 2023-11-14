Россия накапливает бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 на авиабазе "Энгельс", — eRadar

В общей сложности на авиабазе находятся 11 бомбардировщиков — семь Ту-95 МС и четыре Ту-160. Возле самолетов также зафиксированы контейнеры для ракет.

Российские ВКС концентрирует на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. На новых спутниковых снимках от 13 ноября зафиксировано в общей сложности 11 бомбардировщиков. Об этом сообщает Telegram-канал eRadar.

Всего было замечено семь бомбардировщиков Ту-95 МС и 4 борта сверхзвуковых Ту-160. При этом на опубликованных снимках заметно, что семь бомбардировщиков Ту-95МС припаркованы рядом друг с другом, а четыре Ту-160 разбросаны в северной части аэродрома.

"Еще 4 борта являются нарисованными и погоды не делают", — говорится в сообщении.

Спутниковый снимок авиабазы "Энгельс" 13 ноября. Источник: eRadar

В публикации отмечено, что рядом с самолетами четко видны контейнеры, в которых, вероятно хранятся ракеты. По данным западных источников, в конце сентября в "Энгельсе" находилось всего пять Ту-95МС и два бомбардировщика Ту-160. Таким образом это почти двукратное увеличение за чуть более чем месяц.

В связи с этим эксперты отметили, что несмотря на "оригинальный" метод защиты самолетов от ударов беспилотников в виде автомобильных шин на крыльях и фюзеляже, универсальной защиты от БПЛА россияне пока не придумали. А специализированные укрытия также созданы не были — очевидно, российское командование решило остановиться на более быстром и дешевом методе — использовать в качестве защитных средств от БПЛА автомобильные покрышки.

Ранее сообщалось, что информации западных источников на российском аэродроме стратегической авиации "Энгельс" нарисованы как минимум два силуэта самолетов Ту-95 МС. Предположительно, оккупанты решили создать на авиабазе ложный цели, даже обложив силуэты реальными шинами.