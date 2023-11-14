"Усложняет восстановление": в Минэнергетики рассказали о новой тактике атак ВС РФ (видео)

По словам министра Германа Галущенко, в этом году противник учитывает погодные условия, ведь чем они хуже — тем сложнее осуществлять ремонтные работы на энергообъектах.

Российские оккупанты не отказались от прошлогодней тактики массированных обстрелов Украины, но в этот раз решили дождаться "приемлемых" для себя условий. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона 14 ноября.

По его словам, существует высокая вероятность того, что противник хочет дождаться стабильного снижения температуры на территории Украины и ухудшения погодных условий. Только после этого могут начаться комбинированные атаки.

"Мне кажется для них важно, чтобы минус был стабильным. То есть, если температура будет падать до минуса, а потом будет подниматься до плюса, то они будут ждать стабильных морозов", — заявил Герман Галущенко.

Такую тактику противник мог выбрать не просто так, отмечает министр, ведь в холодное время года энергетикам значительно труднее восстанавливать инфраструктуру, которая потенциально находится в зоне риска.

При этом, атаки на энергетику все это время не прекращались, но они были не такими массированными, что позволяло своевременно производить ремонтные работы.

"Когда есть минусовая температура, то к непосредственному ущербу, который наносится ударами, минусовая температура усложняет восстановление", — продолжил Герман Галущенко.

Напомним, 6 ноября в ГУР также рассказали, когда ВС РФ могут нанести массированный удар по Украине. По мнению представителя разведки Вадима Скибицкого, РФ может применить ракеты разных типов или комбинированные удары с использованием ракет и БПЛА. Это будут не такие примитивные атаки, как в прошлом году.