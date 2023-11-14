В Украине создали реестр оккупантов: идентифицировали уже 182 тысячи военных преступников

Глава правления организации Сергей Миткалик отметил, что в базу вносят и тех россиян, которых просто зачислили в воинскую часть, однако они еще не принимали участия в войне. А к наполнению реестра может присоединиться каждый украинец.

С помощью журналистских расследований, социальных сетей и открытых источников информации о российских военных, которые как оккупанты заходили на территорию Украины, удалось идентифицировать 182 тысячи военных преступников ВС РФ. Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

Создали реестр, где можно проверить родственников из России

По словам главы общественной организации, всю собранную информацию он и его коллеги превратили в реестр, куда сейчас можно зайти, ввести фамилию, имя и отчество лица и проверить, например, своего родственника с территории России. Таким образом происходит идентификация российских военных.

Кроме того Миткалик отметил, что активисты и журналисты сотрудничают с Офисом генпрокурора Украины. Однако по понятным причинам украинские правоохранители не могут пока поехать в Россию и задержать подозреваемого.

Также юрист заявил, что на сегодня вынесено уже 170 решений суда в отношении лиц, которых признали виновными в российских военных преступлениях.

Над идентификацией россиян работали десятки журналистов-расследователей и активистов

Сергей Миткалик рассказал, что в начале полномасштабного вторжения, а именно в феврале, марте и апреле 2022 года, во время активных кибератак были взломаны многие российские сайты, на которых, в частности, была информация о российских военных.

"Антикоррупционный штаб" сотрудничает со "Слідством.Інфо" — журналистами-расследователями, которые тоже с первых дней полномасштабного вторжения начали фиксировать преступные факты и любую причастность российских военных к преступлениям, совершенным на территории Украины", — подчеркнул глава общественной организации.

По словам юриста, десятки журналистов-расследователей и общественных активистов идентифицировали через социальные сети и открытые источники информацию обо всех российских военных, которые в то время находились на территории Украины и соответственно нападали на нее. Собранную информацию они превратили в вышеупомянутый реестр, куда сейчас может зайти каждый.

"Быть военнослужащим — еще не преступление": кто из оккупантов попадает в базу

Миткалик отметил, что в базу вносят и тех россиян, которых просто зачислили в воинскую часть, однако они еще не принимали участия в захватнической войне против украинского народа. Ведь, по словам эксперта, позже, так или иначе, осуществляется ротация и военнослужащие Российской Федерации попадают на территорию Украины.

"В частности, он может в закрытых социальных сетях, группах писать информацию о том, что он уже на территории Украины, активно стреляет, применяет минометы или работает в артиллерийской системе — это ярко свидетельствует о том, что он начинает убивать украинцев", — говорится в сообщении.

Такую информацию общественные активисты вносят как подтверждение. Именно поэтому, как рассказал Миткалик, возле каждой фамилии идентифицированных оккупантов, вносят и информацию о том, что именно он совершил, ведь "быть военнослужащим — это еще не преступление".

"Но те действия, которые они совершают на территории Украины — это все свидетельства уголовных производств. Поэтому мы нацелены на сбор доказательств их причастности к тем или иным преступлениям и информации об их действиях на территории Украины", — отмечает Миткалик.

Почему количество преступников больше, чем количество преступлений

Сейчас существует информация о 109 тысячах преступлений и 182 тысячах преступников. Как отметил глава общественной организации, это можно объяснить тем, что в одном уголовном производстве речь может идти о нескольких российских военных преступниках. То есть может быть несколько обвиняемых и осужденных.

В качестве примера юрист привел подрыв оккупантами Каховской ГЭС, который был квалифицирован различными эпизодами.

"То есть люди, у которых начались после подрыва ГЭС подтопления, сообщали украинским правоохранителям, и они регистрировали отдельные уголовные производства. Но потом, учитывая одинаковый характер действий и одинаковые причины, их сгруппировали и объединили в единое уголовное производство, где есть схожие признаки деяний", — рассказывает председатель правления организации.

По 170 российским военным преступникам есть решение суда: как продвигаются расследования

Миткалик говорит, что на сегодня в Украине осуществляется работа Офисом Генерального прокурора, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований, полицией и другими правоохранителями, которые пытаются фиксировать факты о том как, где и когда совершаются преступления россиян.

"Лучшее наказание на сегодня осуществляют Вооруженные Силы Украины. И более 300 тысяч убитых российских военных — мне кажется, это лучшее наказание оккупантов", — добавляет эксперт.

Юрист добавляет, что сейчас невозможно осуществить, например, осмотр места событий, ведь существует более статичная линия фронта и выезжать на место боевых действий опасно. Соответственно количество фиксирований уменьшается.

Однако, несмотря на этот факт, зафиксировано уже более 100 тысяч преступлений, открытых уголовных производств. Однако, как отметил Миткалик, решение суда есть только по 170 россиянам, которые смогли пройти всю стадию досудебного расследования.

"Из них 66 осужденных российских военных, 103 — это депутаты Госдумы, которые имеют заочное производство, но это те россияне, которые способствовали агрессии, пропагандировали и в целом подрывали украинскую целостность и суверенитет", — добавляет юрист.

Как украинцы могут присоединиться к наполнению реестра

Сергей Миткалик рассказал, что у каждого российского военнослужащего и на их сайте есть несколько каналов обратной связи.

Кроме того, присылать любую информацию, которая стала известна о том или ином российском военном или о перечне российских военных, причастных к преступлениям, можно на электронную почту RussianWarCriminals@gmail.com

"Мы сотрудничаем с Офисом Генерального прокурора и эту информацию передадим. Мы строим украинское правовое государство, и нам надо законным способом доказывать преступления каждого россиянина", — подчеркнул председатель общественной организации.

Напомним, 11 ноября уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец заявил, что оккупанты с территории Российской Федерации продолжают осуществлять провокации и в своих методах они используют даже украинских детей.