Более 700 случаев за два месяца: россияне вербуют подростков для "минирования" школ в Украине

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, несовершеннолетним необходимо донести, что противник пытается их использовать в своих преступных целях, а этого допускать нельзя.

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Оккупанты с территории Российской Федерации продолжают осуществлять провокации и в своих методах они используют даже украинских детей. Об этом заявил Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец на странице в социальной сети Facebook 11 ноября.

По его словам, россияне вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о якобы минировании школ и других образовательных заведений. В последнее время это стало массовым явлением.

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По информации омбудсмена, только с 1 сентября по 20 октября в Национальную полицию пришло 1288 сообщений об угрозе граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Из них 708 случаев касались угрозы образовательным заведениям. Правоохранители зарегистрировали 273 уголовных производства.

Дмитрий Лубинец отметил, что можно попробовать противодействовать этому и есть один способ.

"Нам нужно осуществлять разъяснительные мероприятия с несовершеннолетними в учебных заведениях. Им нужно четко донести: россияне вас хотят использовать в своих преступных действиях!" — говорится в сообщении.

Офис омбудсмена Украины в ближайшее время намерен направить письмо в Министерство образования Украины с просьбой осуществить образовательные занятия со школьниками и студентами. На них должны будут донести важность противодействия российским провокациям и почему нельзя вступать в контакт с агрессором.

21 сентября в СБУ уже заявляли, что спецслужбы РФ вербуют украинских детей для рассылки фейков о минировании. Для этого россияне используют запрещенную в Украине социальную сеть "Вконтакте", подконтрольные Telegram-каналы и игровые интернет-платформы.

Напомним, в День знаний неизвестные "заминировали" все школы Киева, однако граждан призвали сохранять спокойствие. На место приезжали сотрудники правоохранительных органов, а детей и работников эвакуировали в безопасное место.