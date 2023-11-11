Понад 700 випадків за два місяці: росіяни вербують підлітків для "мінування" шкіл в Україні

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, неповнолітнім необхідно донести, що супротивник намагається їх використати у своїх злочинних цілях, а цього допускати не можна.

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Окупанти з території Російської Федерації продовжують здійснювати провокації і у своїх методах вони використовують навіть українських дітей. Про це заявив Уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець на сторінці в соціальній мережі Facebook 11 листопада.

За його словами, росіяни вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про нібито мінування шкіл та інших освітніх закладів. Останнім часом це стало масовим явищем.

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За інформацією омбудсмена, тільки з 1 вересня до 20 жовтня в Національну поліцію надійшло 1288 повідомлень про загрозу громадянам, знищення або пошкодження об'єктів власності. Із них 708 випадків стосувалися загрози освітнім закладам. Правоохоронці зареєстрували 273 кримінальні провадження.

Дмитро Лубінець зазначив, що можна спробувати протидіяти цьому і є один спосіб.

"Нам потрібно здійснювати роз'яснювальні заходи з неповнолітніми в навчальних закладах. Їм потрібно чітко донести: росіяни вас хочуть використати у своїх злочинних діях!" — ідеться в повідомленні.

Офіс омбудсмена України найближчим часом має намір надіслати лист до Міністерства освіти України з проханням здійснити освітні заняття зі школярами та студентами. На них мають донести важливість протидії російським провокаціям і чому не можна вступати в контакт з агресором.

21 вересня в СБУ вже заявляли, що спецслужби РФ вербують українських дітей для розсилки фейків про мінування. Для цього росіяни використовують заборонену в Україні соціальну мережу "Вконтакте", підконтрольні Telegram-канали та ігрові інтернет-платформи.

Нагадаємо, у День знань невідомі "замінували" всі школи Києва, проте громадян закликали зберігати спокій. На місце приїжджали співробітники правоохоронних органів, а дітей і працівників евакуювали в безпечне місце.