Обстрел гражданского авто в Херсоне: в ОВА рассказали о состоянии двухмесячного младенца (фото)

По словам главы ОВА Александра Прокудина, мама девочки перенесла ампутацию части левой ноги, а правую врачам удалось спасти.

В среднем состоянии тяжести в больнице Херсона находится 2-месячная девочка, которая вместе с мамой и дедушкой попали под обстрел российских оккупантов. О состоянии младенца сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, состояние ребенка остается стабильным и не ухудшается. Кроме того, глава ОВА опубликовал фото девочки на своей странице в Facebook.

"Этот ангелочек вчера стал жертвой российских террористов. Ребенок, два месяца от роду, — ранен и сейчас находится в больнице. Благодаря заботливым рукам наших врачей удалось избежать беды", — отметил Прокудин.

Обстрел гражданского авто в Херсоне

По результатам проведенных исследований, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб легких и почек.

В каком состоянии мама девочки

Глава военной администрации рассказал, что сейчас мама младенца находится в тяжелом состоянии. Ее жизнь поддерживают с помощью искусственной вентиляции легких.

По его словам, женщина перенесла ампутацию части левой ноги, правую — врачам удалось спасти.

"Сейчас решаем вопрос финансовой поддержки семьи. Речь идет о выплатах из городского и областного бюджетов, а также от общества Красного Креста Украины", — добавил Прокудин.

Под вражеский обстрел попало гражданское авто: детали

Напомним, что 13 ноября глава Херсонской МВА сообщил, что ВС РФ с временно оккупированного левого берега ударили по пригороду Херсона и попали в автомобиль на въезде в населенный пункт, после чего он загорелся. Травмы получила 36-летняя женщина и 2-месячная девочка.

Кроме того, после тушения пожара в машине обнаружили тело 64-летнего мужчины — дедушки младенца.

Ранее сообщалось, что в Херсоне женщину с дедушкой не пустили в укрытие во время обстрелов. Местных жителей отказались пускать в укрытие представители одной из энергетических компаний, сославшись на то, что помещение — только для работников или посетителей заведения.