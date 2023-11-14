"Война выглядит замороженной": в Словакии рассказали, почему не передают Украине оружие

По словам главы МИД Словакии Юрая Бланара, его страна хочет помочь украинскому народу пережить новую зиму. Правительство будет отправлять гуманитарную помощь, которая будет ориентирована именно на это.

Новое правительство Словакии не будет отправлять Украине оружие, однако будет соблюдать контракты на поставки военной помощи на уровне частных фирм. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Юрай Бланар, пишет TASR.

"Я четко определил позицию, что Словацкая Республика больше не будет оказывать военную помощь на правительственном уровне. Однако все коммерческие вопросы, связанные с контрактами на вооружение, являются делом отдельных компаний", — сказал министр.

По его словам, Словакия хочет прекращения огня в Украине, чтобы она стала развитым и интегрированным государством. Более того, Бланар выразил поддержку желания украинцев стать частью Европейского Союза.

"Прежде всего, мы хотим, чтобы как можно скорее были начаты некоторые инициативы, связанные с прекращением огня и поиском мирного решения этого конфликта. Потому что нынешний ход войны выглядит замороженным и не приводит ни к какому результату", — сказал Бланар.

Дипломат сказал, что Словакия хочет помочь украинскому народу пережить новую зиму. Правительство страны будет отправлять гуманитарную помощь, которая будет ориентирована именно на это. Бланар сказал, что его Словакия профинансирует изготовление для украинской стороны двух установок для разминирования Bozena IV. Они должны начать работу в Херсонской области уже в начале 2024 года.

Напомним, что СМИ 8 ноября сообщали, что правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине на 40,3 млн евро. По информации журналистов, в Братиславе не утвердили пакет военной помощи Украине, который был одобрен предыдущим министерством обороны страны.