"Четыре принципа тактики РФ": глава МИД Украины рассказал о нарушенных обязательствах

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ни один человек не может всерьез использовать слова "Россия" и "переговоры" в одном словосочетании.

Последние три десятилетия Россия систематически нарушала международные договоренности, а президент РФ Владимир Путин — "заядлый лжец". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перечислил самые громкие из нарушенных Россией обязательств в публикации на своей странице в социальной сети X.

"Я отметил только сделки, заключенные с Россией для решения конкретных вопросов и конфликтов. Я уже не говорю о почти 400 международных договорах, которые Россия нарушила с 2014 года", – написал Кулеба.

Министр перечислил семь обещаний, нарушенных Россией:

Будапештский меморандум 1994 года об уважении суверенитета и границ Украины. Спустя 20 лет был аннексирован Крым. Договор о российско-украинской дружбе и нерушимости границ 1997 года. До аннексии Крыма пройдет всего 17 лет. Обязательство вывести войска РФ из Приднестровья и Грузии до конца 2002 года (Стамбульский саммит ОБСЕ в 1999 году). Спустя 24 года обязательство так и не выполнено. Соглашение о прекращении огня с Грузией и отводе войск 2008 года. Спустя 15 лет ВС РФ все еще находятся на территории Грузии. Иловайский коридор в августе 2014 года и другие "коридоры смерти". При отходе украинских военнослужащих по согласованному гуманитарному коридору убиты 366 человек. Подобная тактика неоднократно применялась ВС РФ и в Сирии. Минские соглашения 2014 и 2015 годов о прекращении огня на Донбассе. 20 попыток были нарушены Россией. Черноморская зерновая инициатива 2022 года. "Гарантии безопасности" для судов не соблюдались и саботировались. Год спустя Россия в одностороннем порядке разорвала соглашения.

"Здесь нельзя делать никаких выводов, кроме того, что никто не может всерьез использовать слова "Россия" и "переговоры" в одном и том же словосочетании", – подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, тактика России неизменна во всех войнах и конфликтах: убивать, отнимать, лгать и отрицать.

"Почему кто-то искренне верит, что Россия 2023 года чем-то отличается от России 1994, 1997, 1999, 2008, 2014, 2015 и 2022 годов?" – обратился с риторическим вопросом к аудитории Дмитрий Кулеба.

В МИД напомнили о последствиях мирных переговоров с РФ. По словам Дмитрия Кулеба, с 2014 года Москва и Киев более 200 раз пытались найти общий язык и 20 раз договорились о прекращении огня. Все это постоянно нарушалось российской стороной.

Ранее в МИД ответили, ведутся ли "тайные переговоры" с Россией и ищет ли Украина "компромисс" с врагом. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, без какого условия договоренности невозможны.