Надели наручники и затащили в бус: в Одессе работники ТЦК жестко "мобилизовали" мужчину (видео)

В Одесском областном военкомате рассказали журналистам, что расследуют обстоятельства этих событий, однако никаких подробностей инцидента не озвучили.

В Одессе мужчину в наручниках работники ТЦК силой "запаковали" в бус. Он якобы отказался брать повестку. Видео "мобилизации" выложили в местных телеграм-каналах.

Инцидент произошел в микрорайоне Радужный в Одессе. На видео, которые распространили в сети 14 ноября, мужчина лежит на асфальте. После этого люди в военной форме затолкали его в бус.

До этого еще двое мужчин в темно-синей форме, похожей на полицейскую, надели на него наручники.

Со временем возле минивэна начали собираться неравнодушные граждане. Они выступали против "мобилизации" одессита.

"Он заключенный? Он убил человека? За что вы его так связали? Вы его не задержите! За что?", — спросила одна из женщин.

Мужчина в форме ответил ей, что задержанный уклоняется от призыва и его отвезут в ТЦК, где он получит повестку в присутствии адвоката.

На месте событий присутствовали жена и ребенок одессита.

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали в комментарии журналистам, что расследуют обстоятельства этих событий. Однако никаких подробностей относительно инцидента в Одессе так и не предоставили.

Напомним, что командование ВС РФ готовит новые отряды для штурмов на Таврическом направлении. Такая тактика призвана усложнить работу средствам поражения ВСУ.

Ранее сообщалось, что эксперт Александр Коваленко рассказал, в каких людях ВСУ не заинтересованы. По его мнению, вопрос мобилизации сейчас является очень актуальным для Сил обороны Украины, но мотивация должна быть главным критерием для отбора граждан для мобилизации.