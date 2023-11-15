"Тихо увеличили помощь": США тайно предоставляет оружие Израилю, — Bloomberg

Пентагон предоставил Израилю противобункерные снаряды, которые помогли добраться до тайника командиров ХАМАС. Также журналисты отметили, что различные типы боеприпасов отправляют со складов США и Европы.

Министерство обороны США нашло способ поставки в Израиль оружия, которое поможет Армии обороны бороться против террористов ХАМАС в секторе Газа. В частности, Пентагон предоставил ЦАХАЛ артиллерийские снаряды, некоторые виды ракет, приборы ночного видения. О деталях сотрудничества США и Израиля говорится в статье агентства Bloomberg.

Агентство ссылается на секретный документ, к которому получили доступ журналисты. Документ называется Israel Senior Leader, его выпустили в октябре 2023 года. Авторы, описывая американскую поддержку израильтянам, использовали формулировку "Пентагон тихо увеличил военную помощь Израилю".

Часть военного снаряжения уже предоставлена ЦАХАЛ, часть планируют передать со складов в США и Западной Европе, говорится в статье. В перечне, с которым ознакомились в Bloomberg, есть несколько позиций:

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

ракеты с лазерным наведением для Apache;

армейский транспорт;

снаряды калибра 30 мм — поставлено 36 тыс. шт;

боеприпасы M14 — 1800 шт. (используются для уничтожения бункеров);

приборы ночного видения — 3500 шт.

Журналисты обратились за объяснениями в Пентагон. На сегодня ответа не получили, говорится в статье. В статье также не приведен скриншот документа, в котором говорится о тайной поддержке Израиля.

Война в Израиле — детали

Армия обороны Израиля 13 ноября заявила, что окружила укрепления ХАМАС в секторе Газа и вошла в правительственные здания в центре анклава. Также сообщили, что удалось уничтожить бункер, в котором скрывался один из лидеров палестинских террористов.

Между тем в Конгрессе США отклонили решение о выделении Израилю средств для противостояния с боевиками, которые 7 октября убили полторы тысячи израильтян. За решение о выделении этой суммы проголосовали в Палате представителей, однако его заблокировали в Сенате. Средства входили в общий пакет помощи размером 106 млрд долл., который внес на рассмотрение президент США Джо Байден, включив туда поддержку Украины.

Отметим, в Госдепе США 13 ноября объяснили, что усиливают поддержку Израиля, в зависимости от текущих запросов. При этом американские обозреватели обеспокоены, что оружие предоставляется не прозрачно и отсутствует отчетность.

Напоминаем, украинские военные эксперты признали, что война в секторе Газа сделала Израиль и Украину конкурентами за оружие США. Между тем Госдеп призвал немедленно принять решение о поддержке Украины, поскольку ситуация находится в "критической точке".