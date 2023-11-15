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"Тихо увеличили помощь": США тайно предоставляет оружие Израилю, — Bloomberg

Елена Бурдейная
Фото: The Times of Israel | Армия обороны Израиля получит неофициальную помощь от Пентагона

Пентагон предоставил Израилю противобункерные снаряды, которые помогли добраться до тайника командиров ХАМАС. Также журналисты отметили, что различные типы боеприпасов отправляют со складов США и Европы.

Министерство обороны США нашло способ поставки в Израиль оружия, которое поможет Армии обороны бороться против террористов ХАМАС в секторе Газа. В частности, Пентагон предоставил ЦАХАЛ артиллерийские снаряды, некоторые виды ракет, приборы ночного видения. О деталях сотрудничества США и Израиля говорится в статье агентства Bloomberg.

Агентство ссылается на секретный документ, к которому получили доступ журналисты. Документ называется Israel Senior Leader, его выпустили в октябре 2023 года. Авторы, описывая американскую поддержку израильтянам, использовали формулировку "Пентагон тихо увеличил военную помощь Израилю".

Часть военного снаряжения уже предоставлена ЦАХАЛ, часть планируют передать со складов в США и Западной Европе, говорится в статье. В перечне, с которым ознакомились в Bloomberg, есть несколько позиций:

  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • ракеты с лазерным наведением для Apache;
  • армейский транспорт;
  • снаряды калибра 30 мм — поставлено 36 тыс. шт;
  • боеприпасы M14 — 1800 шт. (используются для уничтожения бункеров);
  • приборы ночного видения — 3500 шт.

Журналисты обратились за объяснениями в Пентагон. На сегодня ответа не получили, говорится в статье. В статье также не приведен скриншот документа, в котором говорится о тайной поддержке Израиля.

Война в Израиле — детали

Армия обороны Израиля 13 ноября заявила, что окружила укрепления ХАМАС в секторе Газа и вошла в правительственные здания в центре анклава. Также сообщили, что удалось уничтожить бункер, в котором скрывался один из лидеров палестинских террористов.

Между тем в Конгрессе США отклонили решение о выделении Израилю средств для противостояния с боевиками, которые 7 октября убили полторы тысячи израильтян. За решение о выделении этой суммы проголосовали в Палате представителей, однако его заблокировали в Сенате. Средства входили в общий пакет помощи размером 106 млрд долл., который внес на рассмотрение президент США Джо Байден, включив туда поддержку Украины.

Отметим, в Госдепе США 13 ноября объяснили, что усиливают поддержку Израиля, в зависимости от текущих запросов. При этом американские обозреватели обеспокоены, что оружие предоставляется не прозрачно и отсутствует отчетность.

Напоминаем, украинские военные эксперты признали, что война в секторе Газа сделала Израиль и Украину конкурентами за оружие США. Между тем Госдеп призвал немедленно принять решение о поддержке Украины, поскольку ситуация находится в "критической точке".