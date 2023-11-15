"Мы находимся в критической точке": Госдеп США призвал немедленно выделить деньги для Украины

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что 95% денег, выделенных на военную помощь Украине, уже закончились.

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Вопрос о предоставлении Украине военной помощи сейчас находится в критической точке. Его необходимо рассмотреть немедленно. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

"Мы находимся в критической точке поддержки Украины", — сказал он.

Миллер отметил, что в Пентагоне уже публично объявляли, что 95% денег, выделенных на военную помощь Украине, уже закончились. Поэтому необходимы новые средства. Конгресс США должен в срочном порядке принять ранее представленный президентом Джо Байденом запрос на финансирование Украины, Израиля и прочих нужд.

Примечательно, что, по словам Миллера, запрос также включает средства для гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

"Мы считаем, что Палата представителей должна срочно принять дополнительные запросы, которые мы сделали, не только относительно финансирования помощи Украине, не только для финансирования помощи Израилю, но и для финансирования гуманитарной помощи, что мы просили для гражданского населения Газы", — подчеркнул Миллер.

Напомним, что Госдеп сообщил, что США выделили миллион долларов на расследование военных преступлений РФ. Так, Штаты намерены содействовать правосудию и наказанию виновных в военных преступлениях против украинского народа.