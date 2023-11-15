"Ми перебуваємо в критичній точці": Держдеп США закликав негайно виділити гроші для України

Представник Держдепу США Метью Міллер сказав, що 95% грошей, виділених на військову допомогу Україні, вже закінчилися.

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Питання про надання Україні військової допомоги зараз перебуває в критичній точці. Його необхідно розглянути негайно. Про це під час брифінгу заявив представник Держдепу США Метью Міллер.

"Ми перебуваємо в критичній точці підтримки України", — сказав він.

Міллер зазначив, що в Пентагоні вже публічно оголошували, що 95% грошей, виділених на військову допомогу Україні, вже закінчилися. Тому необхідні нові кошти. Конгрес США має в терміновому порядку ухвалити раніше поданий президентом Джо Байденом запит на фінансування України, Ізраїлю та інших потреб.

Примітно, що, за словами Міллера, запит також включає кошти для гуманітарної допомоги жителям сектору Газа.

"Ми вважаємо, що Палата представників повинна терміново ухвалити додаткові запити, які ми зробили, не тільки щодо фінансування допомоги Україні, не тільки для фінансування допомоги Ізраїлю, а й для фінансування гуманітарної допомоги, яку ми просили для цивільного населення Гази", — наголосив Міллер.

Нагадаємо, що Держдеп повідомив, що США виділили мільйон доларів на розслідування військових злочинів РФ. Так, Штати мають намір сприяти правосуддю і покаранню винних у військових злочинах проти українського народу.