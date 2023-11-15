ВСУ нанесли мощный удар по российской ПВО и существенно ее ослабили, — военный эксперт

Несмотря на то, что Россия производит различные средства ПВО, их ей не хватает, поэтому эти средства начали перебрасывать на фронт из Зауралья.

Силы обороны Украины наносят мощные удары по российским системам противовоздушной обороны и довольно существенно ее ослабили. В частности, после уничтожения комплекса С-400 в Еленовке в Крыму. Об этом в эфире 24 канала заявил генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

"Безусловно, Россия имеет более низкий потенциал, поскольку есть поражение со стороны Сил обороны Украины. Это дает возможности на примере той же Еленовки уверенно использовать наши средства, потому что россияне их не обнаруживают или обнаруживают слишком поздно", — констатировал Романенко.

Он добавил, что в Крыму благодаря ударам Сил обороны у россиян стало меньше систем ПВО и участились удары по военным объектам.

"Мы видим, что именно по военным объектам Крыма происходят наши удары, которые очень существенно нарушают систему управления войск, черноморского флота как структуры, а также снижают потенциал", — отметил Романенко.

Несмотря на то, что Россия производит различные средства ПВО, их не хватает, поэтому эти средства начали перебрасывать на фронт из Зауралья.

Напомним, что в Скадовске российская ПВО не смогла перехватить украинскую ракету, из-за чего произошел прилет по базе оккупантов.

Ранее сообщалось, что в РФ признали, что ракета 40Н6 для ЗРК С-400 неэффективна против баллистических ракет.