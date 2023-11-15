В Харькове доцент вуза корректировал удары РФ по городу и "охотился" на волонтеров, — СБУ (фото)

Подозреваемый, как отмечают силовики, фиксировал последствия ракетных и артиллерийских ударов, а также отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ.

СБУ задержала доцента одного из харьковских университетов, который работал на российское ГРУ и корректировал ракетные и артиллерийские удары по военной и критической инфраструктуре Харькова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, 49-летнего доцента одного из вузов Харькова дистанционно завербовала российская разведка после начала полномасштабного вторжения. Он должен был фиксировать последствия ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковщины и отслеживать маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, в частности, с боеприпасами и амуницией для украинских бойцов.

Кроме этого доцент должен был отслеживать деятельность иностранных волонтерских организаций на территории Харькова. Полученную информацию преподаватель передавал оккупантам через мессенджер с пометками на картах.

Подозреваемого сотрудники СБУ задержали у него дома в Харькове.

"Во время обысков в квартире задержанного изъяты мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами сотрудничества с агрессором. На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", — говорится в сообщении СБУ.

Сейчас доцент находится под стражей.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении в госизмене нардепу Дубинскому. По данным следствия, действующий народный депутат находился в российской агентурной сети, которая занималась распространением фейков.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала агентов РФ в Киеве и Черкассах. По данным следствия, граждан интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинской противовоздушной обороны, в том числе ЗРК Patriot.