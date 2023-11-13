"Охотились" на ЗРК Patriot: СБУ задержала агентов РФ в Киеве и Черкассах (фото)

Во время обысков у подозреваемых следователи СБУ обнаружили запрещенную символику РФ, сувенирную продукцию с фотографиями Владимира Путина и российский паспорт.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух агентов Российской Федерации, которые собирали разведданные о дислокации Вооруженных сил Украины и последствиях ударов РФ по Киеву и Черкассам. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"СБУ задержала двух вражеских приспешников, которые "охотились" на Patriot и фотографировали последствия "прилетов" по Киеву и Черкассам", — говорится в сообщении.

Контрразведчики рассказали, что одного подозреваемого задержали накануне выезда в Россию. По данным следствия, граждан интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинской противовоздушной обороны, в том числе ЗРК Patriot.

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Кроме этого, подозреваемые фотографировали последствия российских "прилетов", снимки делали с разных ракурсов и привязкой к местности.

СБУ установила, что после ракетной атаки по Черкассам 21 сентября женщина сфотографировала поврежденное здание в центре города и переслала снимки своему сообщнику — гражданину РФ, который проживает в Киеве. После этого сообщник пытался выехать в РФ, в частности планировал выехать из Украины через территорию ЕС как лицо непризывного возраста. Однако СБУ его задержали после того, как он приобрел билеты.

Расследование установило, что задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских высших учебных заведений, который в 2015 году получил российский паспорт во временно оккупированном Крыму. Позже он вернулся в Киев, а после начала полномасштабного вторжения начал отслеживать места базирования ВСУ в столице.

СБУ провела обыски и обнаружила запрещенную символику РФ, сувенирную продукцию с фотографиями российского президента Владимира Путина, паспорт РФ, мобильные телефоны.

Следователи квалифицировали противоправные действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины, им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 8 ноября стало известно о задержании жительницы Донецкой области, которая пошла на сотрудничество с российскими оккупантами и сдавала позиции Вооруженных сил Украины под Бахмутом. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

6 ноября в СБУ сообщили о разоблачении жителя Винницкой области, который занимался подготовкой серии воздушных атак РФ на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Он разведывал локации узловых железнодорожных станций, которые могли использовать для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов ВСУ в направлении фронта.