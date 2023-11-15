Донецкий фронт: украинские эксперты обозначили ключевые события битвы под Авдеевкой (карта)

На южном фланге ВС РФ пытаются продвигаться в сторону Северного и Тоненького с целью перекрыть логистическую артерию украинских сил. На северном фланге ожесточенные бои идут возле Авдеевского коксохима, который может стать ареной будущих боев.

Российские войска продолжают давление на Авдеевском направлении, активно используя штурмовую авиацию. Воздушные удары наносят штурмовики Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-8, прикрывая штурмовую пехоту россиян. О динамике боевых действий под Авдеевкой 15 ноября рассказали военные эксперты Руслан Ярмолюк и Александр Мусиенко в рамках обзора "Оперативний черговий" в эфире телемарафона.

По информации украинских военкоров, противник увеличил применение тактической авиации, которая прикрывает идущую вперед штурмовую пехоту.

"Малыми группами при поддержке ствольной артиллерии враг продолжает давить на флангах, наступая с Красногоровки, с севера, а также с юга. Несмотря на большие потери противник не отказался от идеи захватить Авдеевку", — рассказал военкор Руслан Ярмолюк.

По его словам, ожесточенные бои идут западнее, возле железнодорожной насыпи в районе населенного пункта Степовое. Также на северо-восточных окраин города в районе террикона российские войска вплотную подошли к Авдеевскому коксохимическому заводу, поэтому существует вероятность, что территория завода станет ареной боевых действий.

Также со стороны оккупированной Водяного противник оказывает давление на Тоненькое и близлежащие территории, с целью перерезать логистическую артерию ВСУ. Кроме того российские подразделения в районе Первомайского пытаются продвигаться в сторону Нетайлового, однако все эти попытки окружить Авдеевку не увенчались успехом.

В то же время на захваченных территориях противник создает мощные укрепления, заливая их на отдельных участках бетоном.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении

В целом оккупанты незначительно продвинулись на всем участке Авдеевского фронта, используя тактику продвижения малыми штурмовыми группами, хотя на этом направлении сосредоточены около 40 000 личного состава ВС РФ.

За время активных действий под Авдеевкой украинские бойцы уничтожили свыше 100 танков противника, 250 бронемашин, свыше 50 артиллерийских систем и около 10 000 личного состава.

Ситуацию прокомментировал и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что Авдеевка для россиян имеет как политическое, так тактическое значение.

"Враг планировал активизировать наступательные действия — это было прогнозировано. И очевидно, что Авдеевка была выбрана с точки зрения положения города, где всегда велись активные боевые действия. Следовательно, для врага сложились предпосылки для наступления именно здесь и оно, с их точки зрения, должно было привести к окружению", — пояснил Мусиенко.

Вместе с тем политическим моментом для оккупантов является расположенный рядом Донецк, от которого россияне пытаются отодвинуть Силы обороны. Также Москва этими действиями хочет показать, что контрнаступление ВСУ якобы завершилось и инициатива теперь на стороне ВС РФ.

Напомним, согласно информации Генштаба ВСУ, 14 ноября российские войска активизировались на Авдеевском направлении свою авиацию. При этом подразделений ВСУ отразили 17 вражеских атак.