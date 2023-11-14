"Быстрее и масштабнее, чем в Бахмуте": Зеленский рассказал о ситуации в Авдеевке (видео)

Президент отметил, что российские оккупационные силы проводят интенсивные штурмы в Донецкой области, а также на южных участках фронта.

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Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к украинцам, рассказав о событиях на фронте. Отдельное внимание президент уделил ситуации на восточном направлении и, в частности, в Авдеевке Донецкой области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале президента 14 ноября.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона быстрее и масштабнее теряет свою технику и личный состав под Авдеевкой, чем под Бахмутом.

"Выдерживать этот их натиск чрезвычайно сложно. И каждый наш воин, который держит позиции, каждый наш воин, который выполняет боевые задачи именно там, заслуживает чрезвычайную нашу благодарность. Настоящие герои!" — сказал Зеленский.

Он отметил сложность ситуации на передовой, подчеркнув, что проведенный им селектор касался именно этой проблемы, включая доклады разведки, главкома ВСУ, СБУ и министра обороны.

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Зеленский подчеркнул интенсивность российских штурмов в Донецкой области, особенно важных направлениях под Авдеевкой, Купянском, Бахмутом, а также на южных участках фронта.

"Очень интенсивные российские штурмы, и особенно — в Донецкой области", — сказал он.

Президент подчеркнул, что чем больше российских сил будет уничтожено под Авдеевкой, тем хуже для врага общая ситуация и ход войны.

Напомним, 14 ноября Виталий Барабаш, руководитель Авдеевской городской военной администрации, заявил, что уничтоженное количество техники российских оккупантов в боях за Авдеевку уже может превышать их потери и в Угледаре, и в Бахмуте.

Напомним также, 14 ноября аналитики группы DeepState заявили, что оккупанты продолжают наступать к северу от Авдеевки Донецкой области и имеют успехи в районе Степного. По информации аналитиков, враг пытается пробиться к селу, однако не может там закрепиться.