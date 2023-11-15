"Погиб экипаж, а МО молчит": росСМИ назвали погибших в результате удара по заводу в Севастополе

Благодаря мониторингу военных кладбищ и сообщений в соцсетях удалось установить нескольких погибших. Минобороны РФ между тем информацию о жертвах умалчивает.

В результате ракетной атаки по заводу в оккупированном Севастополе в Крыму погибли как минимум четверо моряков. Об этом пишут в российском телеграм-канале "Можем объяснить".

"В одном из некрологов сказано, что погиб весь экипаж. Минобороны о потерях молчит", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря мониторингу военных кладбищ и сообщений в соцсетях удалось установить, что в результате удара ракетами Storm Shadow по Севастопольскому заводу им. Орджоникидзе 13 сентября этого года погибли по меньшей мере четверо военнослужащих РФ.

"Были обнаружены могилы двух погибших подводников с субмарины-ракетоносца "Ростов-на-Дону". Это мичман Андрей Краснояров и Никита Шейко — фото их могил под Новороссийском опубликовал краснодарский активист Виталий Вотановский. На обоих захоронениях заметны шевроны четвертой отдельной бригады подводных лодок, куда входит пораженный "Ростов-на-Дону", и дата смерти — 13 сентября", — пишет телеграм-канал.

Также отмечается, что двое погибших моряков служили на большом десантном корабле "Минск", который попал под обстрел вместе с "Ростовом-на-Дону".

"Это старшие лейтенанты Андрей Коршунов из Тамбова и медик Артем Фаизов из Калининграда. Об их гибели "МО" удалось узнать из некрологов в соцсетях. Коршунов погиб 13 сентября, а Фаизов умер 22 сентября, но в некрологе написано, что он погиб вместе со всем экипажем корабля (то есть погибших может быть больше) во время атаки на судоремонтные доки", — пишет "Можем объяснить".

Сообщается, что оба пораженных судна находились в доках на финальной стадии ремонта, и экипаж готовил их к спуску на воду. Минобороны РФ о погибших на судах не сообщало.

Правда, через несколько дней на сайте петербургского клуба подводников объявили сбор средств для "пострадавших" от обстрела моряков, об их количестве также не говорилось.

Ракетный удар по заводу в Севастополе

13 сентября Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по севастопольскому судоремонтному заводу ракетами "Storm Shadow" и "Scalp". Были повреждены два корабля Черноморского флота РФ — БДК "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". Оккупационные власти сообщили, что в результате пожара, вспыхнувшего на площадке завода, якобы пострадали 24 человека.

ГУР Минобороны подтвердило поражение двух российских судов, а партизанское движение АТЕШ признало причастность к атаке на российский флот в Крыму. Выяснилось, что жители города в течение недели собирали информацию для Сил обороны.