Ракетный удар по Севастополю: вместе с лодками пострадали члены экипажа, - СМИ

Журналистам удалось узнать, что пострадавшим морякам из подлодки "Ростов-на-Дону" начали собирать средства для оказания помощи.

Related video

Во время ракетного удара по судоремонтному заводу в Севастополе пострадали члены экипажа дизельно-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая находилась на ремонте в сухом доке. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на объявление общественной организации "Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ".

Удар по кораблям ЧФ РФ в Севастополе

"Есть пострадавшие среди членов экипажа [подлодки "Ростов-на-Дону"], которым требуется наша помощь. Совет Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ принял решение о начале сбора благотворительных средств", – говорится в объявлении.

Совет клуба собирает благотворительные взносы для помощи пострадавшим членам экипажа подлодки на банковскую карты, привязанную к телефону организации. По состоянию на вечер 27 сентября собрано 148 500 рублей.

Организация не сообщила о количестве пострадавших и их состоянии. Российские власти не делали официальных заявлений о раненых или убитых членах экипажа подлодки.

Что известно о ракетном ударе по заводу в Севастополе

13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по севастопольскому судоремонтному заводу. Крылатыми ракетами "Storm Shadow" и "Scalp" были повреждены два корабля Черноморского флота РФ — БДК "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". Оккупационные власти сообщили, что в результате пожара, вспыхнувшего на площадке завода якобы пострадали 24 человека.

Для атаки на корабли ЧФ РФ использовались два типа ракет

Украинская разведка подтвердила поражение двух российских судов, а партизанское движение АТЕШ признало причастность к атаке на российский флот в Крыму. Выяснилось, что жители города в течение недели собирали информацию для Сил обороны.

Спикер ВС ВСУ оценил удар по российской подлодке "Ростов-на-Дону"

Источники пропагандистов назвали восстановление подводной лодки "плановым ремонтом", а полученные повреждения не сильно повлияют на срок робот. Вместе с тем независимые аналитики уверены, что восстановить "Ростов-на-Дону" невозможно, потому что удар пришелся в заднюю и переднюю части субмарины.

Повреждения подлодки "Ростов-на-Дону" Фото: Conflict Intelligance Team

Напомним, что Starlink Илона Маска отключился после атаки на Севастополь. Сбой в работе спутникового интернета длился около часа и почти совпал с ударами по Севастопольскому морскому заводу.

Ранее Фокус писал о том, что известно о пораженной субмарине "Ростов-на-Дону".