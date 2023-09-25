В РФ назвали повреждения субмарины "Ростов-на-Дону" незначительными, — росСМИ

Источники пропагандистов назвали восстановление подводной лодки "плановым ремонтом", а полученные повреждения не сильно повлияют на срок робот. Вместе с тем независимые аналитики уверены, что восстановить "Ростов-на-Дону" невозможно.

Related video

13 сентября Украина нанесла ракетный удар по БДК "Минск" и дизель-электрической подводной лодке "Ростов-на-Дону". Независимые аналитики считают, что оба корабля невозможно восстановить и они уничтожены. Но в РФ заявили, что субмарина получила "незначительные повреждения". Об этом сообщает пропагандистское государственное агентство ТАСС,

Источники в оборонно-промышленном комплексе утверждают, что подводная лодка "Ростов-на-Дону" получила не критические повреждения и они не приведут к значительному увеличению времени на восстановление, которое назвали "плановым ремонтом".

"У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. Их устранение может лишь незначительно увеличить время пребывания подлодки на плановом ремонте", — заявил источник.

13 сентября Украина нанесла высокоточные удары по Черноморскому флоту РФ во временно оккупированном Севастополе и Севастопольскому морскому заводу. Несмотря на визуально значительные повреждения, Минобороны РФ продолжает отрицать необратимую потерю кораблей и утверждает, что их восстановят и вернут в строй.

"Ростов-на-Дону" уничтожен, а не поврежден — анализ Naval News

Ресурс Naval News считает, что подводная лодка "Ростов-на-Дону" уничтожена, а не повреждена. Заявления РФ они считают нереалистичными, так как внешний осмотр повреждений говорит об огромном ущербе внутренних деталей лодки.

Storm Shadow, которым вероятно атаковали российские корабли, имеет боеголовку BROACH — это означает двухэтапный взрыв с задержкой. Сначала ракета врезается в цель, создает отверстие в объекте, и уже потом происходит детонация основной боевой части внутри объекта.

Анализ повреждений "Ростова-на-Дону" Фото: Naval News

От силы взрыва внутри был пожар, который повредил еще больше субмарину. Все трубы и крепления — разорваны, корпус — погнут. Второе отверстие в корпусе — это не место прилета, а последствия внутреннего взрыва. Поэтому аналитики уверены, "Ростов-на-Дону" невозможно восстановить, несмотря на все заявления Минобороны РФ.

Напомним, в ночь на 13 сентября прогремели взрывы во временно оккупированном Севастополе. В результате удара были уничтожены БДК "Минск" и "Ростов-на-Дону".

Фокус разбирался, что известно о ВДК "Минск", который был уничтожен в Севастополе.