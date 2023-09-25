У РФ назвали пошкодження субмарини "Ростов-на-Дону" незначними, – росЗМІ

Джерела пропагандистів назвали відновлення підводного човна "плановим ремонтом", а отримані пошкодження не сильно повпливають на термін робот. Разом з тим незалежні аналітики впевнені, що відновити "Ростов-на-Дону" неможливо.

Related video

13 вересня Україна завдала ракетного удару по ВДК "Мінськ" та дизель-електричному підводному човні "Ростов-на-Дону". Незалежні аналітики вважають, що обидва кораблі неможливо відновити й вони знищені. Але у РФ заявили, що субмарина отримала "незначні ушкодження". Про це повідомляє пропагандистська державна агенція ТАСС,

Джерела в оборонно-промисловому комплексі стверджують, що підводний човен "Ростов-на-Дону" отримав не критичні пошкодження й вони не призведуть до значного збільшення часу на відновлення, яке назвали "плановим ремонтом".

"У субмарини незначні пошкодження, які не вплинули на її міцний корпус. Їх усунення може лише незначно збільшити час перебування підводного човна на плановому ремонті", — заявило джерело.

13 вересня Україна завдала високоточних ударів по Чорноморському флоті РФ в тимчасово окупованому Севастополі та Севастопольський морський завод. Попри візуально значні ушкодження, Міноборони РФ продовжує заперечувати незворотню втрату кораблів й стверджує, що їх відновлять й повернуть в стрій.

"Ростов-на-Дону" знищено, а не пошкоджено — аналіз Naval News

Ресурс Naval News вважає, що підводний човен "Ростов-на-Дону" знищено, а не пошкодження. Заяви РФ вони вважають нереалістичними, бо зовнішній огляд пошкоджень говорить про величезну шкоду внутрішніх деталей човна.

Storm Shadow, яким ймовірно атакували російські кораблі, має боєголовку BROACH — це означає двоетапний вибух із затримкою. Спочатку ракета врізається в ціль, створює отвір в обʼєкті, і вже потім відбувається детонація основної бойової частини всередині обʼєкта.

Аналіз пошкоджень "Ростова-на-Дону" Фото: Naval News

Від сили вибуху всередині була пожежа, яка пошкодила ще більше субмарину. Всі труби та кріплення — розірвано, корпус — погнуто. Другий отвір у корпусі — це не місце прильоту, а наслідки внутрішнього вибуху. Тому аналітики впевнені, "Ростов-на-Дону" неможливо відновити попри всі заяви Міноборони РФ.

Нагадаємо, в ніч проти 13 вересня пролунали вибухи в тимчасово окупованому Севастополі. В результаті удару було знищено ВДК "Мінськ" та "Ростов-на-Дону".

Фокус розбирався, що відомо про ВДК "Мінськ", який було знищено в Севастополі.