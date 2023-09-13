Міг перевозити 480 тонн вантажу: що відомо про ВДК "Мінськ", який атакували в Севастополі

Російській корабель призначено для висадки десанту на берег чи перевезення вантажів. Удар по "Мінську" могли завдати, щоб порушити логістику ворога.

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В ніч з 12 на 13 вересня по сухому доку окупантів в Севастополі було завдано ракетного удару. Серед інших цілей було уражено великий десантний корабель (ВДК) "Мінськ". Фокус розібрався, що відомо про російські вироби в бухті українського міста.

ВДК "Мінськ" — це корабель проєкту 775, який було створено за часів СРСР. Його будували на польській корабельні Sticznia Polnocna. Усього було побудовано 28 кораблів за цим проєктом. "Мінськ" надійшов на озброєння Балтійського флоту РФ у 2000 році.

Незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Кремль перекинув 3 ВДК у Чорне море для висадки десанту. Один корабель проєкту 775 може переносити один з варіантів вантажу:

10 танків і 340 осіб;

12 одиниць бронетехніки і 340 осіб;

3 танки, 3 САУ "Нона-С", 5 МТ-ЛБ, 4 вантажівки і 313 осіб;

вантаж масою до 480 тонн.

Видання "Бабель" отримало підтвердження від представника ГУР Андрія Юсова, що в результаті атаки було уражено ВДК "Мінськ", дизель-електричну субмарину "Ростов-на-Дону" та Севастопольський морський завод.

Нагадаємо, 13 вересня командувач Повітряних сил натякнув, що за успішним ударом стоять українські льотчики.

Також прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова пообіцяла "жорстку відповідь", якщо буде знищено Кримський міст.