Ракетний удар по Севастополю: разом із човнами постраждали члени екіпажу, — ЗМІ

Журналістам вдалося дізнатися, що постраждалим морякам із підводного човна "Ростов-на-Дону" почали збирати кошти для надання допомоги.

Related video

Під час ракетного удару по судноремонтному заводу в Севастополі постраждали члени екіпажу дизельно-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону", який перебував на ремонті в сухому доці. Про це повідомляє видання The Insider із посиланням на оголошення громадської організації "Санкт-Петербурзький клуб моряків-підводників і ветеранів ВМФ".

Удар по кораблях ЧФ РФ у Севастополі

"Є постраждалі серед членів екіпажу [підводного човна "Ростов-на-Дону"], яким потрібна наша допомога. Рада Клубу моряків-підводників і ветеранів ВМФ ухвалила рішення про початок збору благодійних коштів", — йдеться в оголошенні.

Рада клубу збирає благодійні внески для допомоги постраждалим членам екіпажу підводного човна на банківську карту, прив'язану до телефону організації. Станом на вечір 27 вересня зібрано 148 500 рублів.

Організація не повідомила про кількість постраждалих та їхній стан. Російська влада не робила офіційних заяв про поранених або вбитих членів екіпажу підводного човна.

Що відомо про ракетний удар по заводу в Севастополі

13 вересня ЗСУ завдали ракетного удару по севастопольському судноремонтному заводу. Крилатими ракетами "Storm Shadow" і "Scalp" було пошкоджено два кораблі Чорноморського флоту РФ — БДК "Минск" і підводний човен "Ростов-на-Дону". Окупаційна влада повідомила, що внаслідок пожежі, що спалахнула на майданчику заводу, нібито постраждали 24 людини.

Для атаки на кораблі ЧФ РФ використовували два типи ракет

Українська розвідка підтвердила ураження двох російських суден, а партизанський рух АТЕШ визнав причетність до атаки на російський флот у Криму. З'ясувалося, що жителі міста протягом тижня збирали інформацію для Сил оборони.

Спікер ЗС ЗСУ оцінив удар по російському підводному човні "Ростов-на-Дону"

Джерела пропагандистів назвали відновлення підводного човна "плановим ремонтом", а отримані ушкодження не сильно вплинуть на термін роботи. Водночас незалежні аналітики впевнені, що відновити "Ростов-на-Дону" неможливо, тому що удар припав на задню і передню частини субмарини.

Пошкодження підводного човна "Ростов-на-Дону" Фото: Conflict Intelligance Team

Нагадаємо, що Starlink Ілона Маска відключився після атаки на Севастополь. Збій у роботі супутникового інтернету тривав близько години і майже збігся з ударами по Севастопольському морському заводу.

Раніше Фокус писав про те, що відомо про уражену субмарину "Ростов-на-Дону".