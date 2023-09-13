Удар по кораблях РФ у Севастополі: дані про цілі збирали місцеві партизани (фото)

Партизанський рух визнав причетність до атаки на російський флот в Криму. З’ясувалось, що мешканці міста протягом тижня збирали інформацію для Сил оборони.

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Агенти "АТЕШ" та місцеві мешканці навели ракетний удар по флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Про це 13 вересня заявили у соцмережах партизанського руху.

"Понад рік наші агенти збирають розвідувальну інформацію, яку ми надаємо Силам оборони України. Цієї ночі усі севастопольці були свідками результатів нашої діяльності. Настав час відкрити деталі нічного удару по Севастопольській бухті", — йдеться у публікації.

У "АТЕШ" стверджують, що їхні агенти протягом тижня вели "активну діяльність" для виявлення важливих військових цілей РФ. Для цього були залучені як цивільні люди, так і військовослужбовці ворожого Чорноморського флоту й працівники ремонтного заводу. Пресслужба зазначила, що на заводі на той момент завершувався ремонт однієї з цілей.

"Наслідками роботи зрештою стало те, що Великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" успішно вражені", — заявили партизани.

Представники руху подякували севастопольцям за інформацію та пообіцяли, що продовжать працювати з Силами оборони для знищення ЗС РФ.

Фото, оприлюднене "АТЕШ" Фото: Telegram/Атеш

Фото, оприлюднене "АТЕШ" Фото: Telegram/Атеш

Фото, оприлюднене "АТЕШ" Фото: Telegram/Атеш

Фото, оприлюднене "АТЕШ" Фото: Telegram/Атеш

Нічна ракетна атака на Севастополь: що вже відомо

Нагадаємо, 13 вересня у Міноборони Росії заявили, що вночі ЗСУ атакували десятком крилатих ракет судноремонтний завод у Севастополі. У країні-агресорці визнали, що внаслідок ударів були пошкоджені два кораблі. Місцева окупаційна влада інформувала про 24 поранених та пожежу.

Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував пілотам за "чудову бойову роботу". Водночас він зазначив, що в Севастополі "штормить", і російські окупанти "оговтуються від нічної бавовни".

Згодом з’явилися супутникові знімки ураженого заводу до та після атаки. Як відомо, там зазнали пошкоджень великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".